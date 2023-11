Maladie de Verneuil : voici les aliments à éviter 

Pathologie inflammatoire et chronique, la maladie de Verneuil se manifeste par l'apparition d’abcès, de plaques, et de nodules douloureux. Voici les aliments à éviter quand on souffre de cette affection cutanée.

Le pain blanc

Quand on est atteint de la maladie de Verneuil, qui se développe au niveau des zones du corps comportant des glandes de la sueur (aisselles, aine, seins, zone pubienne...), il est recommandé de limiter sa consommation de pain blanc, mais aussi de riz blanc et de pâtes. Et pour cause, ces aliments contiennent des glucides raffinés qui peuvent favoriser l’inflammation.

Les produits laitiers

Pour limiter les symptômes, il est préférable d’éviter les produits laitiers, comme le fromage, les yaourts, le beurre et le lait. Ces derniers sont riches en acides gras saturés et donc susceptibles d’aggraver l'inflammation dans le corps. Dans ce cas, il peut être bénéfique d'opter pour des alternatives au lait, comme le lait d'amande, d’avoine, ou de soja.

Les biscuits

Sur la liste des aliments à bannir figurent aussi les biscuits, les gâteaux, les sodas et plus largement tous les produits très sucrés et riches en gluten. Aussi appelée hidradénite ou hidrosadénite suppurée, la maladie de Verneuil touche aussi bien les hommes que les femmes se déclare en général entre 20 et 30 ans.

Les plats préparés

Les aliments transformés, comme les plats préparés, les soupes instantanées, riches en graisses saturées et en sucres raffinés, peuvent eux aussi augmenter l'inflammation chronique et intensifier les symptômes. Pour rappel, cette affection concerne au moins 1% de la population française.

L’alcool

Réduire ou arrêter l’alcool peut contribuer à un meilleur contrôle de cette maladie. Sans compter que les boissons alcoolisées ne font pas bon ménage avec les traitements médicamenteux, en sachant que pour les patients les plus gravement atteints, une intervention chirurgicale (ablation des tissus malades) est souvent nécessaire.