Tabagisme : le gouvernement présente ce mardi son programme national de lutte 2023-2027

Pour combattre les méfaits du tabac, le gouvernement doit présenter son plan national de lutte 2023-2027, ce mardi 28 novembre. La réduction des inégalités sociales de santé liées au tabac est l'un des enjeux majeurs.

Avec 75.000 morts par an, le tabac est toujours la première cause de mortalité évitable en France. Après avoir reçu les buralistes lundi, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, doit présenter le plan national de lutte contre le tabagisme ce mardi 28 novembre. Il doit ainsi détailler la stratégie mise en place pour la période 2023-2027.

Parmi les mesures figure la hausse plus que probable des prix des paquets de cigarettes dès le 1er janvier 2024. La Confédération des buralistes s'attend à une augmentation de l'ordre de 40 à 50 centimes.

Cette nouvelle hausse des prix des paquets a été calculée sur la base de l'augmentation prévue de l'inflation, conformément à la volonté de l'exécutif de la répercuter sur le tabac et comme voté au Parlement 2022. Elisabeth Borne a en revanche écarté toute hausse de la fiscalité du tabac en 2024.

Les derniers chiffres publiés en mai dernier par Santé publique France montrent que le nombre de fumeurs se maintient à un niveau élevé dans l'Hexagone, à près de 12 millions. En 2022, plus de trois Français de 18-75 ans sur dix déclarent fumer (31,8%) et un quart fumer quotidiennement (24,5 %). Une prévalence stable depuis 2019.

D'après l'enquête Escapad 2022, menée par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, le précédent programme national de lutte contre le tabac, lancé en 2018, a plutôt été un succès. Il a notamment, selon Santé publique France, mené à une baisse globale du tabagisme quotidien chez les adultes (de 26.9% en 2017 à 24.5% en 2022) et à une baisse significative chez les jeunes de 17 ans (de 25.1% en 2017 à 15.6% en 2022).

6 fumeurs quotidiens sur 10 veulent arrêter

Par ailleurs, le volume de traitements de substitution nicotinique pris en charge et le nombre de professionnels de santé prescripteurs ont tous deux augmenté, les lieux devenus «sans tabac» sont eux aussi plus nombreux.

Le plan 2023-2027 entend poursuivre sur cette lancée, en se concentrant notamment sur la prévention de l'entrée dans le tabagisme et l'accompagnement des fumeurs vers l'arrêt, avec une attention particulière pour les plus jeunes. Les donnés du baromètre de Santé publique France 2021 montrent en effet que 6 fumeurs quotidiens sur 10 souhaitent arrêter de fumer.

La réduction des inégalités sociales de santé liées au tabac est également érigée comme un enjeu majeur, puisque la prévalence du tabagisme est notamment la plus élevée parmi le tiers de la population dont les revenus sont les plus bas (33,6 %). A plus long terme, l'objectif est «de parvenir à une première génération sans tabac en 2032».