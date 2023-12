«Nous comptons sur votre empathie» : la lettre bouleversante de Françoise Hardy à Emmanuel Macron sur la fin de vie

A travers une lettre émouvante adressée au président de la République Emmanuel Macron ce dimanche 17 décembre, la chanteuse Françoise Hardy, atteinte de deux cancers, a appelé le chef de l’État à légaliser l’euthanasie afin de permettre aux malades gravement atteints de pouvoir mettre un terme à leurs douleurs.

Une prise de position forte dans le débat sur la fin de vie. La chanteuse Françoise Hardy, atteinte d’un cancer du système lymphatique et d’un cancer du pharynx, a interpellé Emmanuel Macron dans une lettre publiée par La Tribune Dimanche afin de légaliser l’euthanasie.

L’artiste de 79 ans, qui lutte depuis plusieurs années contre des maladies incurables qui la font extrêmement souffrir, a plaidé ce dimanche auprès du chef de l’État pour une évolution de la législation sur la fin de vie. A l’image de nombreux patients atteints de maladies graves, elle a confié cette semaine vouloir «partir bientôt et de façon rapide».

Pour appuyer sa requête, Françoise Hardy a pris pour exemple sa mère, atteinte dans les dernières années de sa vie par la maladie de Charcot. Cette dernière a pu bénéficier de l’euthanasie afin de mettre fin à ses souffrances. «C'est grâce à deux médecins compréhensifs et courageux que ma mère n'a pas dû aller au bout d'une maladie incurable et insupportable», a assuré la chanteuse.

Au-delà de son expérience familiale, l’artiste a mis en avant un autre argument au gré de son parcours médical afin de lutter contre ses deux cancers. «J'ai séjourné dans une clinique pour un cancer, et j'étais à l'étage où il n'y avait que des cancéreux dont plusieurs en étaient à leur deuxième ou troisième récidive et n'en pouvaient plus. Tous regrettaient que l'euthanasie ne soit pas légalisée, car ils avaient conscience de souffrir inutilement», a ajouté Françoise Hardy dans sa lettre.

Un projet de loi sur la fin de vie examiné en 2024

Pour conclure son propos, la chanteuse a misé sur «l’empathie» d’Emmanuel Macron pour faire évoluer la loi en la matière. La modification de la législation en la matière permettrait «aux Français très malades et sans espoir d'aller mieux et de faire arrêter leur souffrance quand ils savent qu'il n'y a plus aucun soulagement possible».

En réponse à ce témoignage, la ministre déléguée à l’organisation territoriale et aux professions de santé Agnès Firmin Le Bodo a évoqué dans le même média l’examen d’un projet de loi sur l’accompagnement lors de la fin de vie et sur l’accès à l’aide à mourir dès 2024. Ce texte devrait comprendre trois volets : un premier sur les soins, un second sur les droits des patients et un dernier sur l’aide à mourir.