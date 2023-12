Voici les 3 principales causes de décès en France, selon une étude

Une étude publiée ce mardi a dévoilé pour la première fois les trois plus grandes causes de mortalité en 2021, une année fortement marquée par le Covid-19.

Maladie, vieillesse, accident. Quelles sont les premières causes de mortalité en France ? Ce mardi 19 décembre, l’Inserm, la Drees et Santé publique France ont conjointement publié une étude dévoilant les trois plus grands facteurs de mortalité en 2021 en analysant les 660.168 personnes décédées cette année-là.

Le taux de mortalité enregistré est en baisse, comparé à celui de 2020 (comprenant 667.497 décès) bien qu’il soit nettement supérieur à celui des années précédentes, même en tenant en compte du vieillissement de la population.

Le covid-19

À la troisième position, le Covid-19. Il représente 9,2% de l’ensemble des décès, causant la mort de 60.895 personnes en France en 2021. Les victimes de l'épidémie sont en majorité des personnes âgées d’une moyenne d’âge de 84 ans.

Les maladies de l’appareil circulatoire

Le nombre de décès à cause de maladies de l’appareil circulatoire (crise cardiaque, AVC...) a été largement supérieur aux autres années (137.716 décès), soit 20,9%. L'étude montre également une hausse des personnes décédées à cause de maladies endocriniennes et de l’appareil digestif. Un chiffre qui pourrait augmenter encore en 2022.

Les tumeurs

On compte 169.910 décès provoqués par des tumeurs, dont 55,8% sont des hommes. Ce chiffre est en baisse comparé aux années précédentes et continue de baisser tendanciellement. La moyenne d’âge oscille entre 65 et 84 ans.

Les 40.904 décès restants sont dus à des causes externes. Les accidents représentent 70,7% de ces décès, avec 24% de chutes accidentelles et 5,8% d’accidents de transport.

Les suicides représentent 21,9% de ces causes externes avec 8.951 décès en 2021 (soit 13,9 pour 100.000).