La femme de Bruce Willis se confie sur la maladie de l’acteur

Atteint de dégénérescence fronto-temporale, une maladie rare et incurable, Bruce Willis a pu bénéficier du soutien sans faille de son épouse Emma Heming. Une solidarité qui n'a pas été de tout repos, a-t-elle expliqué au cours d'une conférence dédiée à la dégénéréscence fronto-temporale.

Le chemin aura été long et sinueux. «J'ai pu trouver le soutien dont j'avais désespérément besoin pour mon mari, pour toute notre famille», a expliqué Emma Heming, la femme de Bruce Willis. Elle participait à une conférence organisée par l’association américaine de la dégénérescence fronto-temporale, une maladie dégénérative qui affecte l’acteur américain, d’abord diagnostiqué d’une aphasie au printemps 2022.

Un «énorme poids» en moins

Mais avant de se sentir soutenue, elle et sa famille ont surtout expérimenté une forme de solitude en amont de la révélation de la maladie de son époux. Emma Heming a notamment comparé l’annonce de la maladie de son mari à la libération d’un «énorme poids» sur ses épaules.

Visiblement, Emma et le reste de la famille de Bruce - y compris son ex, Demi Moore, et leurs filles - portaient un lourd fardeau en coulisses avant d'annoncer qu'il était aux prises avec l'aphasie ... qui s'est finalement transformée en une forme de démence. Comme Emma l'a précisé, la révélation publique a ouvert de nombreuses portes, notamment à des ressources jusqu’alors inaccessibles pour suivre l’évolution de la situation médicale de Bruce Willis.