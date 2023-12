Crise d'angoisse : voici les 3 symptômes qui doivent vous alerter

Voici les 3 grands signes qui peuvent aider à identifier une crise d’angoisse aussi connue sous le nom d’attaque de panique.

Les symptômes physiques

Lors d’une crise d’angoisse, les deux signes physiques les plus communs sont l’accélération du rythme cardiaque et des difficultés à respirer. Cependant, la personne sujette à cette attaque de panique pourra également avoir des nausées, des vertiges ou encore des douleurs dans la poitrine et des bouffées de chaleur.

Les symptômes cognitifs

La crise d’angoisse peut également être identifiée grâce à certains symptômes cognitifs, c’est-à-dire le système de pensée et de réflexion de la personne. Ainsi, lors de la survenance d’une attaque de panique, la victime peut avoir de nombreuses pensées négatives et irrationnelles. Elle n’arrivera plus à traiter correctement les informations que lui envoie son corps et à penser clairement.

Parmi ces symptômes, on retrouve également une peur irrationnelle de perdre le contrôle, et même dans certains cas les plus forts : une peur de mourir.

Les symptômes émotionnels

Au niveau des émotions, la crise d’angoisse se caractérise par une montée soudaine et intense de l’anxiété et d’appréhension constante. C’est la peur qui le domine. La personne se sent alors extrêmement impuissante et vulnérable.

Il faut noter que les symptômes de la crise d’angoisse peuvent durer de quelques minutes à une demi-heure mais n’auront pas la même intensité que cela soit au début, au pic ou à la fin de la crise. Si les crises se répètent trop fréquemment il est important de consulter un professionnel de la santé mentale.