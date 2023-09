Anxiété : pourquoi regarder des vidéos de beauté sur TikTok peut avoir un impact négatif 

Une étude récente montre que regarder des vidéos de beauté sur l’application TikTok peut avoir un impact négatif et notamment augmenter le niveau d'anxiété.

Certaines influenceuses font des tutos maquillage, d’autres montrent les résultats de leur rhinoplastie, se filment en train de tester du make-up, de faire leur routine, de montrer leurs achats...TikTok regorge de vidéos «beauté». Et pour cause, ce type de contenu fait des millions de vues sur l’application.

Mais visionner ce genre de vidéos ne serait pas sans conséquences sur la santé mentale. C’est en tout cas ce que révèle une étude récemment publiée dans la revue «Body Image» et menée auprès de 115 femmes âgées de 17 à 25 ans.

En effet, des chercheurs australiens ont montré que cette habitude augmente le risque d’anxiété et de mal-être chez les utilisatrices. Avant d’arriver à cette conclusion, les scientifiques ont fait regarder aux sondées plusieurs types de vidéos sur TikTok : des contenus sur la beauté, des vidéos sur le body positivisme, et d’autres sur les voyages.

honte, anxiété, et dévalorisation

Résultat, les participantes ayant regardé des vidéos de beauté ont davantage tendance à se dévaloriser. Au contraire, les jeunes femmes ayant visionné des contenus sur les voyages et prônant le «body positivisme» ont montré plus d’empathie envers elles-mêmes.

«Nos résultats indiquent que les jeunes femmes sont plus susceptibles de se comparer aux autres et d’avoir des troubles de l'humeur après avoir regardé des vidéos axées sur la beauté du visage», peut-on lire dans l’étude. Elles sont «moins compatissantes avec elles-mêmes, plus anxieuses, honteuses, et négatives» vis-à-vis de leurs traits.

En revanche, ces travaux ne permettent pas de dire si ces conséquences psychologiques persistent sur le long terme.