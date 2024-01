Cancer du foie : voici les 6 symptômes qui doivent vous alerter

Le cancer du foie entraîne des symptômes qui ne sont pas tout de suite associés à la maladie. Par conséquent, il est souvent diagnostiqué à un stade avancé. Voici les signes qui doivent vous alerter et vous pousser à consulter.

Un amaigrissement important

Parfois lié à une cirrhose ou à une hépatite B ou C, le cancer du foie touche environ 8000 nouvelles personnes par an en France, et provoque généralement un amaigrissement important et involontaire.

Une perte d’appétit et une grosse fatigue

Quand des cellules cancéreuses prolifèrent dans le foie, organe qui filtre les toxines et qui produit des enzymes digestives, une perte d'appétit ainsi qu’une fatigue anormale peuvent se manifester.

Des nausées

Des nausées et des vomissements peuvent également survenir, en sachant que le cancer du foie primitif est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. La forme la plus fréquente s'appelle carcinome hépatocellulaire. Il s'agit du deuxième cancer digestif le plus fréquent après le cancer du côlon.

Des douleurs à droite de l’abdomen

Des douleurs persistantes et localisées dans la partie supérieure droite de l’abdomen doivent vous amener à consulter un spécialiste pour faire des examens d’imagerie médicale, comme une échographie, un scanner ou encore une IRM. Une prise de sang permet aussi de dépister cette maladie.

la présence d'une masse

Au début, le cancer du foie est asymptomatique. C'est pourquoi il est difficile de le détecter à un stade précoce. À mesure qu'il se développe, des signes cliniques apparaissent mais ils peuvent passer inaperçus. Outre la perte de poids, les nausées et les douleurs abdominales, une masse détectable à la palpation peut se loger sous les côtes.

Les yeux jaunes

Quand le cancer est au stade avancé, les yeux et la peau ont également tendance à jaunir (ictère). Une telle coloration du fond de l’œil est due à l'accumulation de bilirubine, un pigment issu de la dégradation des globules rouges.