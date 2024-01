«Technique de l’oignon» : quelle est cette méthode efficace pour s’habiller contre le froid ?

Si vous êtes gelé en sortant de chez vous le matin, alors vous pourriez avoir besoin de la «technique de l’oignon». Une méthode qui vous permettra de vous sentir bien au chaud tout l'hiver.

Depuis le début de l'hiver, les températures chutent régulièrement en France et cela ne va pas aller en s'arrangeant. Les astuces pour ne pas avoir froid sont nombreuses, mais la plus efficace pourrait bien être la «technique de l’oignon».

Elle consiste à superposer plusieurs couches de vêtements, à la manière des couches des oignons, plutôt que de compter sur un seul gros manteau.

L'un des principaux avantages de cette technique réside dans le fait qu'elle permet d'ajuster sa tenue aux changements climatiques qui interviennent au cours d'une journée. Lorsqu'il fait très froid le matin, vous sortez avec de nombreuses couches de vêtements afin d'avoir chaud puis tout au long de la journée, vous pouvez enlever un ou plusieurs vêtements si le temps s'améliore.

Quel vêtement pour la première couche ?

Le premier vêtement est le plus important, puisque vous ne le retirerez pas de la journée. Au Vieux Campeur, une chaîne de magasins dédiée au sport et au camping, explique qu'il faut privilégier le tee-shirt en laine. Le coton et le synthétique sont à oublier.

Pour la deuxième couche, il faut privilégier le pull, la chemise chaude ou la polaire avec pour but de couper du froid. Enfin, vient ensuite la parka, la doudoune ou le blouson. À vous de vous adapter en fonction du temps du jour. Une quatrième couche entre le pull et la parka peut aussi venir s'ajouter. Une «petite doudoune» est notamment évoquée.

Ce n'est pas tout, il faut aussi penser à couvrir les extrémités : les mains, les orteils, le nez et les oreilles. Des extrémités qui peuvent rapidement devenir très douloureuses en cas de grand froid. Pensez donc aux gants, à des grosses chaussettes, à un cache-col ou encore à un bonnet pour rester au chaud.