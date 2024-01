Grossesse : voici les 7 aliments à bannir

Quand on est enceinte, on ne sait pas toujours ce que l’on peut mettre dans son assiette ou pas. Ainsi, voici la liste des aliments à proscrire quand on attend un heureux événement.

La charcuterie

Jambon cru, saucisson, chorizo, rosette, coppa, mortadelle… Pendant les neuf mois de grossesse, il est fortement recommandé de renoncer à la charcuterie. Idem pour le foie gras, les rillettes et autres pâtés et produits en gelée. Et pour cause, ces denrées peuvent être contaminées par la bactérie Listeria, responsable de la listériose, une maladie qui peut avoir des conséquences graves chez la femme enceinte et le nouveau-né.

Les fromages au lait cru

Il est aussi conseillé d'oublier les fromages au lait cru et à pâte molle comme par exemple le camembert, le brie, le pont-l’évêque, le coulommiers ou encore le munster. Afin d’éviter tout risque de contamination bactérienne, il faut également bannir les fromages à pâte persillée, autrement dit marbrés de moisissures. Parmi eux, on peut citer le bleu d'Auvergne, le gorgonzola et le roquefort.

Les viandes crues

Sur la liste des aliments à rayer du menu figurent aussi les viandes crues et peu cuites, qui sont susceptibles de contenir des parasites, comme le toxoplasma gondii, l’agent responsable de la toxoplasmose, une affection qui peut affecter le développement du fœtus. Les futures mamans devront donc patienter avant de s’autoriser un carpaccio ou un tartare de bœuf.

Les poissons crus

Autre envie à contrôler : celle des sushis, des sashimis et des makis. En effet, le poisson cru n’est pas recommandé car il peut lui aussi être porteur de la bactérie listeria. Par définition, les tartares de saumon ou de thon, le saumon fumé et les ceviches sont également concernés.

Les fruits de mer

Les crustacés cuits comme les crevettes, les homards, les gambas et les langoustines sont autorisés. En revanche, sachez que les fruits de mer et de mollusques crus, tels que les huîtres, les coquilles Saint-Jacques, les moules, les palourdes ou encore les oursins, ne sont pas compatibles avec la grossesse.

Les graines germées

Consommer des graines germées n’est pas conseillé lorsqu’on attend un enfant. Plus précisément, il est préférable de renoncer au soja, aux graines germées de lupin, de luzerne, de trèfle, de cresson ou encore de brocoli.

Les œufs crus

Les œufs crus ou pas assez cuits (à la coque ou mollet) sont à bannir en raison du risque de salmonellose. Par conséquent, veillez également à ne pas craquer sur un tiramisu ou une mousse au chocolat, un dessert composé de blancs d'œufs montés en neige et de jaunes d’œuf, et qui ne nécessite pas de cuisson. Idem pour la mayonnaise maison, préparée à base d’œufs crus, et les glaces artisanales, qui contiennent souvent des ingrédients non pasteurisés.