Mewing : quelle est cette technique controversée qui rendrait plus beau et qui cartonne sur Tiktok ?

En vogue sur Tiktok, le «mewing» est une technique qui vise à redessiner sa mâchoire et à se débarrasser de son double menton. Néanmoins, elle n'est pas sans risque.

Tiktok regorge d'astuces beauté. La dernière en date consiste à pratiquer le «mewing», («miaulement» en anglais). Popularisée par l'orthodontiste britannique John Mew et son fils Mike Mew, cette technique est censée sculpter la mâchoire, réduire le double menton, et rendre le visage plus harmonieux sans avoir à passer par la case bistouri.

Plus précisément, le principe est de coller les dents de la mâchoire supérieure et celles de mâchoire inférieure et de placer la langue contre le palais le plus longtemps possible, tout en gardant la bouche fermée. De cette manière, on tonifie les muscles de la mâchoire inférieure en forçant cette dernière à se contracter.

Cette technique, qui joue sur le placement de la langue, permettrait également de réaligner l’axe mâchoire-pommette-menton et d’offrir une seconde jeunesse au bas de notre visage. Mais cela reste à prouver.

quid des résultats et des risques ?

En effet, le «mewing» ne s’appuie sur aucune étude scientifique. Il faut également rappeler que la plupart des images et vidéos postées sur Tiktok et qui vantent les bienfaits de cette méthode, sont retouchées. Elles ne sont donc pas représentatives de la réalité.

Par ailleurs, lorsqu’elle est mal exécutée, elle peut provoquer des douleurs au niveau des muscles masticateurs. Chez certaines personnes, le «mewing» peut aussi aggraver le bruxisme, c’est-à-dire le grincement des dents.