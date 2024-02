Voici les 10 aliments qui font baisser le taux de sucre dans le sang

Le taux de sucre, également appelé glycémie, est important à surveiller. Il représente la quantité de glucose présente dans le sang, et maintenir un taux sain (entre 0,65g et 1g) est capital pour limiter le risque de diabète. Plusieurs aliments, très accessibles, permettent de faire baisser la glycémie.

le citron

La consommation de citron aide à réduire l'indice glycémique, et donc, le sucre présent dans le sang. Contrairement à d'autres fruits qui peuvent être trop sucrés, il est conseillé aux diabétiques de consommer le jus de citron, dilué dans de l'eau. En plus d'être riche en vitamines A, B, C et E, cet agrume contient des antioxydants et des minéraux qui aident à réduire le taux de sucre dans le sang.

les céréales

Dans un régime glycémique, certaines céréales sont recommandées : le seigle, le riz, l'avoine, le maïs, l'épeautre, le sarrasin, la semoule... Des céréales contenant des protéines, lipides et vitamines ce qui permet de réduire considérablement la glycémie.

le pain

Le pain est un bon moyen pour réguler sa glycémie, à condition que ce dernier soit complet et à base de seigle, de quinoa, de riz, de maïs, de sarrasin. Le pain doit être fabriqué avec du levain naturel et non de la levure chimique ou boulangère.

les pommes de terre

La pomme de terre n'a qu'un très faible impact sur l'augmentation de la glycémie et peut même contribuer à faire baisser le taux de sucre en fonction de son mode de préparation. Si elle est cuisinée en purée ou frite, son indice glycémique est élevé. Lorsqu'elle est cuite à la vapeur son IG aura tendance à descendre.

les légumineuses

Les légumineuses comme les haricots secs, les lentilles, les petits pois ou encore les pois chiches permettent la réduction du taux de glucose dans le sang.

la patate douce

Riche en potassium et en fibres alimentaires, la patate douce permet de maintenir le système nerveux en bonne santé et d'améliorer la pression sanguine.

l'amende

L'amende est riche en protéines, vitamines, en magnésium et en fibres. Elles ont également un indice glycémique faible ce qui fait d'elle l'un des aliments qui convient le mieux aux diabétiques.

les noix

La consommation de noix réduit les risques de diabète. Riches en fibres, les noix modulent l'augmentation de glucose dans le sang.

le thym

Contenant de nombreux antioxydants, il est recommandé d'ajouter du thym dans les plats cuisinés afin de lutter contre la croissance de la glycémie.

la cannelle

La cannelle possède de nombreux bienfaits sur l'organisme. Dotée d'un effet coupe-faim immédiat, elle augmente la satiété et diminue les apports caloriques. Elle est très riche en vitamines, fibres et minéraux.