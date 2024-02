Alaskapox : ce que l'on sait sur le premier cas mortel dû à ce virus découvert récemment

Découvert en 2015, le virus de l’Alaskapox a fait sa première victime humaine au cours du mois de janvier 2024. Le point sur ce qu’il faut savoir au sujet de cette variole.

Une première mort enregistrée. Le virus de l’Alaskapox ou variole d’Alaska en français a fait sa première victime humaine durant le mois de janvier 2024.

7 cas enregistrés depuis 2015

Les cas d'Alaskapox connus sont très peu nombreux. Seuls sept ont été enregistrés depuis 2015 dont six dans la seule région de Fairbanks dans l'Etat d'Alaska aux États-Unis.

Le premier cas a été enregistré en juillet 2015 lorsqu'une femme s'est présentée à la clinique de Fairbanks en présentant de nombreuses lésions cutanées contenant une souche de virus de la variole encore inconnu.

Ce n'est qu'en 2019, que le nom de variole d'Alaska est proposé après une longue étude du génome du virus. Ce nom est choisi d'après sa découverte géographique. Entre 2020 et 2023 cinq cas supplémentaires ont été répertoriés à Fairbanks.

Un septième cas de contamination a été enregistré en janvier 2024 dans une autre région d'Alaska, dans la péninsule de Kenai à près de 1.000 kilomètres au nord de Fairbanks. Le malade immunodépressif est mort des suites de la contamination au virus de l’Alaskapox.

Le mode de transmission du virus encore inconnu

L'épidémiologiste, Julia Rogers, docteur aux centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies et affectée à la division de la santé publique de l'Alaska, a expliqué au journal Alaska Public Media, que le mode de transmission de ce virus de l'Alaskapox restait encore vague du fait du peu de cas encore recensés.

Cependant, une transmission via les petits mammifères est envisagée par les chercheurs. Selon le Dr. Rogers, les virus de la variole, «sont des virus zoonotiques, ce qui signifie qu'ils circulent principalement au sein des populations animales et qu'ils se propagent occasionnellement à l'homme».

L'homme décédé vivait seul dans les bois et nourrissait un chat sauvage à l'aide de petits mammifères. Les autorités ont donc appelé les habitants à se montrer prudents dans la manipulation de ces animaux.

Jusqu'ici les recherches menées par le centre épidémiologique d'Alaska ont permis de révéléer de très nombreux cas d'Alaskapox chez les campagnols et les écureuils.

Les symptômes de l'Alaskapox

Les études menées sur les sept patients malades ont mis en avant plusieurs symptômes consécutifs à la maladie. Des lésions cutanées qui peuvent guérir en plusieurs semaines. Cependant, la guérison du premier patient a pris six mois.

Les douleurs articulaires et le gonflement des ganglions lymphatiques, qui se trouvent le plus souvent au niveau du cou, du thorax, des aisselles, de l'abdomen et de l'aine.