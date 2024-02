Quelles sont les maladies qui peuvent rendre aveugle ?

Cataracte, glaucome… Quand elles ne sont pas diagnostiquées et soignées à temps, certaines pathologies peuvent rendre aveugle. Voici lesquelles.

Le glaucome

En l’absence de traitement, le glaucome, maladie dégénérative de l'œil due à des lésions du nerf optique, peut conduire à la cécité, c’est-à-dire à l’absence partielle ou totale de vision. Si vous ressentez une vive douleur à l’œil et que vous percevez des halos colorés autour des sources lumineuses, ne tardez pas à consulter un spécialiste.

La rétinopathie diabétique

La rétinopathie diabétique est une grave complication du diabète qui se caractérise par une détérioration des vaisseaux sanguins de la rétine. Et dans les cas les plus sévères, elle peut entraîner progressivement une perte de la vue.

La cataracte

La cataracte, qui touche plus de 20% des Français après 65 ans, engendre également une perte visuelle. Et pour cause, cette affection correspond à l’opacification du cristallin, la lentille transparente située à l'intérieur de l'œil, derrière l’iris, en sachant que le traitement de référence pour soigner une cataracte est la chirurgie.

Un rétinoblastome

Le rétinoblastome est un cancer de l’œil qui survient généralement chez les jeunes enfants. Et s’il n’est pas dépisté suffisamment tôt, les patients peuvent perdre la vision d'un œil ou des deux yeux. Un reflet blanchâtre dans la pupille de votre enfant ou la présence d’un strabisme sont des signes qui doivent vous alerter.

Le trachome

Sur la liste des pathologies pouvant rendre aveugle, figure aussi le trachome. Cette maladie infectieuse de l'œil, due à une bactérie appelée Chlamydia trachomatis, est particulièrement fréquente dans les pays du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Amérique centrale et du Sud.

L'onchocercose

Maladie des yeux et de la peau, l'onchocercose est causée par un ver dont le nom scientifique est Onchocerca volvulus. Les personnes infectées souffrent de démangeaisons et présentent des lésions cutanées et/ou oculaires, qui, dans les cas les plus graves, peuvent évoluer vers la cécité. À noter que l'onchocercose est surtout diagnostiquée dans les régions tropicales et d'Afrique subsaharienne.