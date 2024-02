Varicelle : peut-on l'attraper une deuxième fois ?

De nombreuses personnes pensent qu’après avoir attrapé la varicelle, généralement pendant l’enfance, on est immunisé à vie. Mais qu’en est-il vraiment ?

Une fois, pas deux ? Due au virus varicelle-zona (VZV), qui appartient au groupe des herpès-virus, la varicelle se déclare le plus souvent avant l’âge de 10 ans. Et dans la grande majorité des cas, elle ne se manifestera plus jamais.

En effet, les personnes qui ont contracté la varicelle, une affection très contagieuse, développent une immunité dite «permanente». Autrement dit, elles ne peuvent pas l’attraper à nouveau grâce au travail des anticorps. Toutefois, il arrive que ces derniers ne soient pas suffisamment efficaces.

Après une primo-infection, le virus responsable de la varicelle reste en sommeil dans les ganglions nerveux sensitifs. Mais il peut se réveiller à l'âge adulte lorsque le système immunitaire est fragilisé, par exemple chez les personnes immunodéprimées ou atteintes d'un cancer.

le virus peut se réactiver sous la forme d'un zona

On estime que 15 à 20 % des individus risquent de subir une réactivation du virus, en sachant que cette deuxième infection se manifeste sous la forme d'un zona. Cette maladie infectieuse se caractérise par une éruption cutanée douloureuse et guérit en 2 à 3 semaines.

À noter qu’une personne ayant contracté le zona peut transmettre la varicelle, via un contact direct avec les vésicules, mais pas le zona.