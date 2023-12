Quelle partie du corps contient le plus de bactéries ?

L'organisme humain abrite des milliers de milliards de bactéries. Mais quelle partie du corps en contient le plus ?

Le corps humain est constitué de chair, de sang, d’os, de muscles, mais aussi de bactéries. Et elles sont presque toutes rassemblées au même endroit : dans l’intestin. L'intestin grêle et le côlon abritent plus d’un millier d’espèces de bactéries différentes, pour un poids total d’environ 1 à 2 kg.

Plus précisément, le microbiote intestinal, qui se compose par ailleurs de virus, levures et autres champignons, contient quelque 100.000 milliards de bactéries. Ces dernières tapissent notre intestin et jouent un rôle fondamental.

Elles participent à la digestion, à l’absorption des nutriments, et à la synthèse de certaines vitamines (K et B8). Ces «bonnes» bactéries nous protègent aussi contre les agents pathogènes en les empêchant de coloniser l'organisme. Elles stimulent aussi notre système immunitaire.

C'est pourquoi il est important de protéger ses micro-organismes intestinaux. Pour ce faire, il est conseillé d'adopter un régime alimentaire équilibré, composé d'aliments riches en fibres.

On en trouve dans les légumineuses (soja, lentille, pois chiche, haricots secs), les céréales complètes, ou encore certains fruits et légumes (chou-fleur cuit, endive, framboise, potimarron...). Il est aussi recommandé de consommer des produits fermentés, comme du yaourt kéfir.