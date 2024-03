Quels sont les 2 meilleurs types de sels pour la santé ?

Le sel est un incontournable des rayons des supermarchés et des placards de cuisine. Différents types existent, mais certains peuvent être plus sains que d’autres.

Il existe de nombreuses variétés de sels qu'on retrouve dans les rayons des supermarchés. Et devant un tel choix, il est légitime de se sentir perdu. Toutefois, le sel en général et en consommation trop importante peut être mauvais pour le corps. Il entraîne notamment de l’hypertension, des crises cardiaques et des AVC.

Il est donc intéressant de se pencher sur la composition du sel. Scientifiquement parlant, son vrai nom est chlorure de sodium. Ce qui correspond logiquement à un mélange de chlore et de sodium. Il apparaît comme un élément important pour le fonctionnement de l’organisme, mais doit être consommé avec modération. L’OMS a fixé une recommandation de 5 grammes par jour pour rester en bonne santé, soit l'équivalent d'une cuillère à café. Deux catégories de sel en particulier ont été mises sur le marché.

Le sel hyposodique

Si le sel traditionnel, que l’on appelle sel de table ou de cuisine, contient une teneur très importante en sodium, le sel hyposodique présente une réduction de 50 % de ce nutriment.

Comblé par du potassium, son assaisonnement se compose donc d’une moitié de chlorure de sodium et d’une autre de chlorure de potassium. Pour le distinguer en supermarché, il suffit de regarder son étiquette sur laquelle figurent les mots «léger» ou «riche en potassium».

Le grand inconvénient de cette variété de sel reste son prix. Il peut, en effet, coûter le double, voire le triple du sel ordinaire. Il faut aussi être prudent quant à sa consommation, car sa faible teneur en sodium pourrait donner envie d’en ajouter plus à son plat, ce qui reviendrait finalement à consommer du sel traditionnel.

Le sel rose et gros sel

La star du gros sel est bien le sel d’Himalaya, qui se distingue par sa couleur rosée. Composé de minéraux, de fer et de cuivre, il est grandement privilégié pour ses bienfaits sur le corps.

Cependant, sa teneur en sodium reste quasiment similaire à celle du sel ordinaire. Il peut donc être bon d’en ajouter dans ses plats pour ses apports dû à sa composition, mais il ne faut pas abuser. De même pour les autres variétés de gros sel, véritable incontournable de la cuisine et des barbecues, dont la teneur en sodium est égale à celle contenue dans le sel d’Himalaya.

Concrètement, le sel reste le sel. Aucun type ne protégera notre organisme à 100 % de ses attaques à long terme. La consigne est donc simplement de surveiller sa consommation et de bien doser ses quantités en cuisine. Il est aussi bon de se fier à la composition des aliments et d’en user alors intelligemment.