Pourquoi la baguette de pain n'a désormais plus vraiment le même goût ?

Depuis ce dimanche 1er octobre, la teneur en sel de la baguette de pain est réduite, ce qui pourrait potentiellement légèrement modifier son goût.

Emblématique de gastronomie française, la baguette de pain évolue avec son temps. A compter de ce dimanche 1er octobre, et conformément à l'annonce de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie, elle doit désormais compter avec une nouvelle recette à visant à réduire la quantité de sel contenue dans le pain.

Conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), désormais la teneur en sel ne doit plus dépasser 1,4 gramme pour 100 grammes de pain «ordinaire ou traditionnel» et 1,3 gramme pour les «pains spéciaux».

Cette mesure s'inscrit dans une stratégie pour réduire de 10% la teneur en sel des pains d’ici à 2026. En 2022, les boulangers s’étaient déjà engagés à ne pas utiliser plus de 1,5 gramme de sel pour 100 grammes de pain, comparé à une moyenne de 1,7 gramme mesurée en 2015, selon le ministère de l’Agriculture.

Une baguette meilleure pour la santé

La quantité de sel présente dans le pain est devenue un véritable enjeu de santé publique au fil des années. En France, le pain représente 20% de l’apport en sel quotidien de la population.

Une consommation inférieure à cinq grammes par jour chez l’adulte permet une baisse de la tension artérielle et une réduction du risque de maladie cardiovasculaire, d’accident vasculaire cérébral et d’infarctus du myocarde, d'après les données de l'OMS. Concernant les enfants, cette recommandation est encore plus basse, soit seulement deux grammes de sel par jour.

«Des solutions alternatives telles des levains actifs en complément de la levure ainsi que des extraits de levure existent pour compenser la réduction de sel», a souligné Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française.

Pour rappel, la baguette de pain française a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité le 30 novembre dernier.