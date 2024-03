Sauter le repas du midi : voici les effets sur la santé

Que ce soit par manque de temps ou parce que l'on cherche à perdre du poids, certains n’hésitent pas à sauter le repas du midi. Or c’est une mauvaise idée rappellent les spécialistes.

Plusieurs raisons peuvent nous pousser à faire l’impasse sur le repas du midi. Certaines personnes n’ont pas le temps et préfèrent privilégier le travail, tandis que d’autres pensent que cette habitude peut favoriser leur perte de poids. Mais en réalité, se priver peut produire tout l’effet inverse.

une prise de poids

«Quand nous sautons un repas, nous luttons contre la faim et c’est reculer pour mieux sauter», explique Dr Laurence Plumey, médecin nutritionniste et fondatrice d’EPM Nutrition. En optant pour cette alternative, on va non seulement grignoter dans l’après-midi, souvent des sucreries, et lors du prochain repas, «on aura encore plus faim, pour rattraper le déficit calorique».

Lors du dîner, on va particulièrement se jeter sur «les féculents, le pain, les plats copieux, la charcuterie, le fromage. D’où le risque de prise de poids», poursuit la spécialiste. De plus, les calories ingurgitées en première partie de journée sont utilisées comme source d’énergie tout au long de la journée.

une fatigue inhabituelle

Ainsi, en se privant de déjeuner, on risque de se sentir fatigué et d’être moins productif, le cerveau ayant besoin d'énergie, apportée essentiellement par le glucose, et les nutriments (protéines, vitamines, oméga 3…) pour fonctionner correctement. On considère que le cerveau utilise jusqu'à 20 % des calories que nous ingurgitons.

un dérèglement de notre horloge interne

De son côté, le chronobiologiste et psychiatre Patrick Lemoine, auteur de «Remettez vos pendules à l'heure !» (éd. In Press), explique que l’on risque également de dérégler son horloge interne. Nichée au cœur du cerveau, dans l’hypothalamus, c’est elle qui impose le rythme circadien (cycles d’une durée de 24 heures) à l’organisme, tel un chef d’orchestre. Indispensable au bon fonctionnement de l’organisme, elle permet notamment de réguler les rythmes du sommeil mais aussi la digestion.

«L’horloger principal c’est la lumière. Après, il y a les synchroniseurs sociaux, comme les repas. Et si l'on mange de manière équilibrée à des heures fixes, et bien on ne grossira pas, on sera énergique, et on dormira mieux».