Pourquoi est-on invité à porter des chaussettes dépareillées le 21 mars ?

Comme tous les ans, ce 21 mars 2024 sera marqué par la journée internationale de la Trisomie 21. Pour l’occasion, les Français sont invités à porter des chaussettes dépareillées.

Un geste symbolique. Créé par l’Association Down Syndrome International, le défi des chaussettes, qui est associé à la Trisomie 21 connue sous le nom du syndrome de Down, n’est pas une «excentricité» vestimentaire, loin de là.

En France, c’est l’association Trisomie 21 France qui a fait connaître le défi. Pour rappel, la Trisomie 21 n’est pas une maladie mais une anomalie génétique chromosomique qui touche 27.000 nouveaux-nés chaque année. Les porteurs du syndrome ont un chromosome supplémentaire.

«Tous différents mais tous inclus»

C’est ce 21e chromosome qui est célébré avec le défi, car il créé une différence physique caractéristique à son porteur. Ainsi, le but des chaussettes dépareillées est de valoriser la différence et la diversité et de mettre en avant la maxime de Trisomie 21 France : «Tous différents mais tous inclus».

Ainsi, le 21 mars, tout le monde est invité à participer en prenant en photo ses pieds en arborant ces plus belles chaussettes dépareillées et à la poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ChaussettesDépareillées.