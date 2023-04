Barbie : Mattel lance sa première poupée porteuse de trisomie 21

Le fabriquant de jouets Mattel a, ce mardi, lancé un nouveau modèle de poupée Barbie porteuse de Trisomie 21, poursuivant ainsi son action en faveur de la diversité et l’inclusion.

Des milliers d'enfants vont enfin avoir une poupée qui leur ressemble. Mattel a ce mardi annoncé la sortie de la toute première poupée Barbie atteinte de Trisomie 21. Barbie a travaillé en étroite collaboration avec l’organisation américaine du syndrome de Down (National Down Syndrome Society - NDSS) pour concevoir cette poupée, disponible dans le monde entier depuis ce 25 avril.

La poupée est de plus petite taille que la moyenne des Barbie, a un torse plus long par rapport au reste de son corps, des oreilles plus petites, un pont nasal plat et des yeux en amande, des caractéristiques généralement présentes chez les personnes trisomiques.

La poupée Barbie Fashionista atteinte de Trisomie 21 porte également des orthèses tibiales roses assorties à sa tenue, et ses baskets sont dotées d'une fermeture éclair. «Certains enfants atteints de Trisomie 21 utilisent des orthèses pour soutenir leurs pieds et leurs chevilles, et la NDSS a fourni une boîte d'orthèses pour servir d'inspiration réelle à celles que porte cette poupée, et qui sont assorties à sa tenue et ses couleurs vives», explique le fabricant.

Éléonore Laloux, ambassadrice française

«C’est une grande première pour moi d’être l’ambassadrice de Barbie et de leur première poupée trisomique, a déclaré l’ambassadrice française du nouveau jouet, Éléonore Laloux, première personne trisomique à se présenter aux élections municipales il y a trois ans. C’est formidable que cette Barbie ait trouvé sa place dans la gamme, tout comme j’ai trouvé ma place dans la société. Je veux partager mon expérience et montrer au monde que l’on peut vivre heureux avec une Trisomie 21. Le plus important est que les parents voient cette poupée et gardent espoir», a ajouté la conseillère municipale déléguée à la transition inclusive et au bonheur à Arras (Pas-de-Calais), qui est aussi autrice.

Après avoir gardé pendant des décennies une (quasi) immuable apparence de jeune femme blanche, blonde et mince, Barbie a ces dernières années été déclinée dans de nombreuses versions, notamment atteinte de vitiligo, en fauteuil roulant, avec une prothèse de jambe, avec des appareils auditifs, ou encore sans cheveux, poursuivant ainsi toujours plus son travail en faveur de la diversité et l’inclusion.

La société Mattel, est désormais fière de proposer aujourd’hui plus de 175 apparences de sa célèbre poupées avec «un large choix de couleurs d'yeux, de couleurs et de textures de cheveux, de morphologies, de handicaps et de styles différents pour permettre aux enfants de se raconter toujours plus d'histoires».

«Notre but est de permettre à tous les enfants de se retrouver dans Barbie, mais aussi de les encourager à jouer avec des poupées qui ne leur ressemblent pas», a déclaré Lisa McKnight, responsable de la marque, dans un communiqué.