Escalier ou ascenseur ? Le choix pourrait booster votre longévité, rapporte une étude

Des chercheurs pensent avoir trouvé un moyen efficace pour réduire les risques de maladies cardiaques ou d’AVC, au travers d’une étude. Grâce à cela, le dilemme entre prendre l’escalier ou l’ascenseur ne se posera sûrement plus.

Une simple décision pourrait en réalité changer beaucoup de choses, à commencer par la santé. Selon une étude publiée par des chercheurs de l’Université d’East Anglia et du Norfolk and Norwich University Hospital Foundation Trust au Royaume-Uni, les personnes ayant l’habitude de monter des escaliers plutôt que d’utiliser les ascenseurs ont près de 39 % de risques en moins de développer une maladie cardiaque ou un AVC.

Pour en arriver à ce constat, les scientifiques ont analysé les données de 480.000 participants, âgés de 35 à 85 ans, dont la moitié étaient des femmes. Selon le Dr Sophie Paddock, auteure de l’étude, les résultats auraient été en accord avec de nombreuses estimations, qui démontraient les avantages que représente un exercice d’intensité modéré, comme monter des escaliers.

Monter 5 étages par jour diminuerait les risques de 20 %

«Votre fréquence cardiaque augmente, votre débit cardiaque augmente et votre état circulatoire s’améliore», a expliqué le Dr Manish Parikh, chef du service de cardiologie au New York-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital. Ainsi, stimuler son rythme cardiaque promet des avantages à long terme.

De ce fait, monter plus de 5 étages d’escaliers par jour, qui correspond à environ 50 marches, diminuerait de 20 % les risques de problèmes de santé. Les scientifiques en sont venus à cette conclusion en analysant le risque de maladie cardiaque des participants en fonctions de la tension artérielle, du cholestérol ou encore des antécédents familiaux et génétiques, ainsi que le tabagisme. En répondant à un questionnaire sur leur mode de vie et leurs habitudes, ils ont ainsi permis de confirmer les hypothèses des scientifiques.

En effet, en 12 ans, les amateurs d’escaliers ont mieux réussi à lutter contre les maladies cardiaques. Mais autre grand avantage, opter pour les escaliers permet bien évidement d’entretenir également sa forme physique.

Les scientifiques encouragent donc vivement la population à optimiser leur utilisation des escaliers pour leur remise en forme ou simplement l’entretien de leur santé. Un dilemme notamment présent aux États-Unis et qui a poussé les auteurs de cette étude à dénoncer cette problématique.