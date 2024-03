Quelles sont les maladies qui peuvent provoquer des insomnies ?

De nombreux facteurs sont à l'origine des insomnies. Ce trouble de l'endormissement est généralement causé par le stress, l’anxiété, ou encore la pratique d’une activité sportive avant le coucher. Mais parfois, il peut être associé à une maladie.

L’hyperthyroïdie

Lorsque la thyroïde fabrique trop d'hormones thyroïdiennes, on parle d'hyperthyroïdie. Ce dérèglement de la glande thyroïde se traduit par plusieurs symptômes, dont des palpitations cardiaques, une perte de poids, ou encore des troubles du sommeil, comme l’insomnie.

Un reflux gastro-œsophagien

Les insomnies sont fréquentes chez les personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien, une affection chronique qui se caractérise par la remontée de liquide acide ou d'aliments de l'estomac dans l'œsophage.

l'asthme nocturne

Maladie inflammatoire des bronches, l’asthme peut également altérer la qualité du sommeil et favoriser les insomnies. Et pour cause, les crises surviennent souvent le soir en raison de l'exposition aux acariens présents dans la literie.

Un cancer

Les insomnies sont fréquentes chez les malades du cancer. Plus précisément, deux tiers des patients atteints d'un cancer souffrent d'insomnies.

Le syndrome des jambes sans repos

Trouble chronique caractérisé par un besoin urgent de bouger les jambes, le syndrome des jambes sans repos (SJSR) touche 8,5 % des Français et se manifeste généralement en position couchée, donc le soir et/ou pendant la nuit, altérant ainsi l’endormissement.

le diabète

Les personnes ayant du diabète, trouble de l’assimilation, de l’utilisation et du stockage des sucres, ont plus de risque de faire des insomnies et ce, en raison d'un potentiel dérèglement de la glycémie lors du coucher.