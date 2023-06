Toux allergique : voici les 4 symptômes qui doivent vous alerter

Les beaux jours sont de retour, et avec eux, les allergies, qui provoquent presque systématiquement des quintes de toux. Mais comment savoir s’il s’agit bien d’une toux allergique, et non d’une toux infectieuse ?

Elle est sèche

Si la toux est grasse et qu’elle produit du mucus, il y a peu de chance qu’elle soit due à un allergène. En effet, dans la majorité des cas, une toux allergique est une toux sèche et irritante.

Elle est périodique

D’autre part, la toux allergique a tendance à se manifester de manière périodique, à chaque printemps si vous êtes sensibles aux pollens, ou durant la période hivernale à cause des acariens.

Elle est persistante

Si les muqueuses restent en contact avec un allergène, la toux allergique peut durer plusieurs semaines, et elle survient dans des circonstances particulières, après une balade ensoleillée dans la nature par exemple.

Elle s’accompagne d'autres symptômes

La toux allergique s’accompagne presque toujours d’autres symptômes, comme le nez qui gratte et qui coule, des éternuements, et des réactions au niveau des yeux (yeux rouges et larmoyants).