Covid-19 : ce que l’on sait sur le nouveau variant «FLiRT» détecté en Espagne

Un nouveau variant du Covid-19, appelé KP.2 et surnommé «FLiRT», est en train de circuler aux États-Unis et en Europe. Plus contagieux que les souches précédentes, il pourrait être à l'origine d'une vague de contaminations cet été, redoutent les scientifiques.

Surnommé «FLiRT», le nouveau variant du Covid-19 KP.2 gagne du terrain. Actuellement dominant aux États-Unis depuis le début du mois de mai, le variant est passé de 14 % des infections à plus de 28 % en l'espace de six semaines. En Europe, il est pour l'instant moins actif mais a déjà été repéré dans 14 pays, dont l’Espagne, où de premiers cas ont été détectés en Catalogne, d’après La Vanguardia cité par RAC 1.

Une vague de contaminations redoutée cet été

Ce qui inquiète particulièrement les scientifiques, c'est que ce variant semble plus résistant aux vaccins que la souche JN.1, dont il est issu. Néanmoins, il ne semble pas plus dangereux et les symptômes restent les mêmes.

L'arrivée de ce nouveau variant, combinée à la levée des restrictions sanitaires et à la saison estivale, qui favorise les rassemblements, pourrait entraîner une nouvelle vague de contaminations. Les scientifiques appellent donc à la vigilance et à la poursuite des gestes barrières, comme le port du masque dans les lieux clos et les transports en commun.

En France, le variant JN.1 est toujours majoritaire dans les cas recensés, mais le nombre de cas est en hausse ces dernières semaines. Il est donc important de rester vigilant et de se faire tester en cas de symptômes.