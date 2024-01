Voici les 3 vitamines les plus efficaces contre la fatigue

L’hiver, les vitamines sont de véritables alliés pour lutter contre la fatigue. Voici les plus efficaces pour garder la forme, physiquement et mentalement.

La vitamine C

La vitamine C est notre meilleure amie. Également connue sous le nom d’acide ascorbique, elle apporte un véritable coup de fouet. Idéale pour lutter contre la fatigue passagère, la vitamine C aide également à maintenir le bon fonctionnement du système immunitaire et nerveux. Autrement dit, c’est une arme de choix pour faire face aux infections et garder la pêche. Et comme le corps ne peut la fabriquer lui-même, il faut aller la chercher dans l’alimentation (cassis, kiwi, orange, persil…), ou bien faire une cure de compléments alimentaires.

Les vitamines B

Si vous souffrez d'asthénie, misez également sur les vitamines du groupe B. Plus précisément, celles qui contribuent à la réduction de la fatigue et au fonctionnement normal du système nerveux sont : la vitamine B2 (riboflavine), la vitamine B3 (niacine), la vitamine B5 (acide pantothénique), B6 (pyridoxine), B9 (folate) et B12 (cobalamine). Ces dernières jouent toutes un rôle dans la production d'énergie. On en trouve surtout dans les céréales complètes, les abats, le poisson, le jaune d'œuf, la volaille ou encore dans la levure de bière.

La vitamine D

Sans oublier la vitamine D. Cette substance contribue au maintien de la masse osseuse en facilitant l’absorption du calcium et du phosphore. Elle va également agir sur les globules blanc et ainsi renforcer les défenses immunitaires. Une carence en vitamine D se traduit par un état de fatigue et une faiblesse musculaire. Il faut savoir qu’elle est synthétisée par le corps lors de l’exposition au soleil. C’est pourquoi on a tendance à en manquer en hiver, les journées étant moins ensoleillées. Pour augmenter vos apports, vous pouvez compter sur les poissons gras (saumon, truite…), les sardines à l’huile, les jaunes d'œufs, ou encore les champignons.