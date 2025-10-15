Alzheimer : quel est ce nouveau test sanguin récemment approuvé en Europe pour détecter la maladie ?

Quelques mois après l'homologation d'un premier test sanguin pour détecter la maladie d'Alzheimer aux États-Unis en début d'année, un test similaire a été approuvé en Europe pour les personnes de 55 ans et plus.

Une avancée majeure. L'Union européenne a approuvé un nouveau test sanguin, appelé «Elecsys pTau181», permettant d'améliorer la détection de la maladie d'Alzheimer.

Conçu par le groupe pharmaceutique suisse Roche en collaboration avec Eli Lilly, cet examen mesure la protéine tau phosphorylée (pTau) 181 présente dans le plasma sanguin humain, un biomarqueur clé associé à la pathologie. Il permet notamment d'exclure la maladie chez les patients de 55 ans et plus souffrant de troubles de mémoire.

«En intégrant les tests de biomarqueurs sanguins de la maladie d'Alzheimer dans les soins primaires, nous pouvons aider les patients et leurs médecins à obtenir des réponses pour les soutenir plus tôt dans leur parcours», a déclaré Brad Moore, président de la branche nord-américaine de Roche, dans un communiqué.

Une étude clinique menée auprès de plus de 300 participants a démontré que le test a identifié correctement l'absence d'Alzheimer dans près de 98 % des cas.

Le nombre de cas devrait presque doubler d’ici à 2030

Alors que le diagnostic repose actuellement sur des scanners cérébraux, pratiqués principalement au sein de services spécialisés pendant plusieurs mois ou années, cette nouvelle analyse de sang permettra d'éviter des examens inutiles et coûteux.

«Il s'agit d'une autre étape importante vers l'élargissement de l'accès aux outils de diagnostic de la maladie d'Alzheimer», a déclaré le Dr Joanne Pike, présidente et directrice générale de l'Association Alzheimer, principal organisme pour la recherche sur la maladie, dans un communiqué.

Plus tôt cette année, l'administration américaine chargée de la surveillance des aliments et des médicaments (FDA) a approuvé le test sanguin «Lumipulse G» pour confirmer la présence de la maladie.

Un indicateur non définitif

Cependant, ces tests moins invasifs ne permettent pas d'établir un diagnostic ou de détecter la maladie à eux seuls. «Afin d'obtenir une précision optimale et une granularité maximale pour comprendre ce qui se passe, nous aurons besoin d'une batterie de tests. Nous devrons ensuite suivre ces tests au fil du temps», a expliqué le Dr Richard Isaacson, directeur de recherche à l'Institut des maladies neurodégénératives de Boca Raton (États-Unis) à CNN.

Environ 55 à 57 millions de personnes dans le monde vivent aujourd'hui avec la maladie d'Alzheimer et près de 10 millions de nouveaux cas chaque année. Le nombre de cas devrait presque doubler d’ici à 2030, pour atteindre environ 78 millions de cas.