Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Ces 7 médicaments qu'il est déconseillé de prendre en même temps que le café

Antidépresseurs, antidiabétiques ou encore traitements contre la thyroïde, certains traitement ne doivent pas être associés au café. [Pixabay]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Plusieurs prises de traitements ne doivent pas être associées à la consommation de caféine. Certains médicaments entrainent une augmentation dangereuse des effets secondaires du café.

Maux de têtes, manque d’énergie... Le café est parfois considéré comme «un remède» à part entière mais il faut rester prudent sur sa consommation lorsque l'on prend certains médicaments car le mélange ne fait pas bon ménage.

Les antibiotiques de la catégorie des fluoroquinolones

Ce traitement est souvent prescrit en cas d’infection urinaire ou de pathologie bronchopulmonaires. Ces antibiotiques entraînent une baisse de l’élimination de la caféine par le corps. Les effets secondaires du café sont amplifiés comme l’insomnie, l’agitation ou encore l’augmentation de la pression artérielle. 

La Théophylline

Cette substance permettant de traiter l’asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) appartient à la même famille que la caféine. Leur association multiplie les effets et peut entraîner des nausées, palpitations ou encore convulsions dans les cas extrêmes. 

Certains antidépresseurs

Les antidépresseurs constitués d’inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS) et d’inhibiteur de la monoamine-oxydase (IMAO) ralentissent l’élimination de la caféine dans l’organisme et provoquent une surstimulation des effets secondaires. 

Les traitements pour la thyroïde 

Les médicaments pour la thyroïde comme la lévothyroxine sont à prendre sur de faibles dosages. Si la caféine intervient dans l’absorption du traitement, elle diminue son efficacité. 

Les bisphosphonates 

Prescrits en cas d'ostéoporose, les bisphosphonates permettent de limiter la perte osseuse et de fixer le calcium sur les os. Lorsque la caféine interfère avec elle compromet l’efficacité du traitement. 

Les antalgiques et anti-inflammatoires 

La caféine à fort dosage mélangée aux antalgiques et aux anti-inflammatoires peut créer des inconforts digestifs comme les irritations gastriques ou des ulcères. 

Traitements pour le diabète 

La caféine influence le taux de glycémie et peut entraîner une augmentation du taux de sucre dans le sang. Pour les personnes diabétiques, le café peut donc déséquilibrer les traitements antidiabétiques. 

Sur le même sujet Alzheimer : la caféine permettrait de lutter contre la maladie, selon une étude Lire

Toutefois, en temps normal,une consommation modérée de café peut être conseillée entre 3 et 4 tasses maximum par jour et par personne. 

caféMédicamentsSanté

À suivre aussi

«Friends» : Central Perk, le café de la série culte, s'installe à Times Square
«Des prix qui explosent de 20 % en un mois» : si vous buvez du café aux États-Unis, l’addition va bientôt coûter très cher et l’on craint le pire en Europe
Voici les 4 aliments à ne jamais verser dans son café

Ailleurs sur le web

Dernières actualités