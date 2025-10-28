Ces 7 médicaments qu'il est déconseillé de prendre en même temps que le café

Plusieurs prises de traitements ne doivent pas être associées à la consommation de caféine. Certains médicaments entrainent une augmentation dangereuse des effets secondaires du café.

Maux de têtes, manque d’énergie... Le café est parfois considéré comme «un remède» à part entière mais il faut rester prudent sur sa consommation lorsque l'on prend certains médicaments car le mélange ne fait pas bon ménage.

Les antibiotiques de la catégorie des fluoroquinolones

Ce traitement est souvent prescrit en cas d’infection urinaire ou de pathologie bronchopulmonaires. Ces antibiotiques entraînent une baisse de l’élimination de la caféine par le corps. Les effets secondaires du café sont amplifiés comme l’insomnie, l’agitation ou encore l’augmentation de la pression artérielle.

La Théophylline

Cette substance permettant de traiter l’asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) appartient à la même famille que la caféine. Leur association multiplie les effets et peut entraîner des nausées, palpitations ou encore convulsions dans les cas extrêmes.

Certains antidépresseurs

Les antidépresseurs constitués d’inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS) et d’inhibiteur de la monoamine-oxydase (IMAO) ralentissent l’élimination de la caféine dans l’organisme et provoquent une surstimulation des effets secondaires.

Les traitements pour la thyroïde

Les médicaments pour la thyroïde comme la lévothyroxine sont à prendre sur de faibles dosages. Si la caféine intervient dans l’absorption du traitement, elle diminue son efficacité.

Les bisphosphonates

Prescrits en cas d'ostéoporose, les bisphosphonates permettent de limiter la perte osseuse et de fixer le calcium sur les os. Lorsque la caféine interfère avec elle compromet l’efficacité du traitement.

Les antalgiques et anti-inflammatoires

La caféine à fort dosage mélangée aux antalgiques et aux anti-inflammatoires peut créer des inconforts digestifs comme les irritations gastriques ou des ulcères.

Traitements pour le diabète

La caféine influence le taux de glycémie et peut entraîner une augmentation du taux de sucre dans le sang. Pour les personnes diabétiques, le café peut donc déséquilibrer les traitements antidiabétiques.

Toutefois, en temps normal,une consommation modérée de café peut être conseillée entre 3 et 4 tasses maximum par jour et par personne.