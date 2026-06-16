Bonnie Tyler : la chanteuse est sortie du coma mais reste en soins intensifs

Âgée de 75 ans, la chanteuse britannique Bonnie Tyler est sortie du coma où elle avait été placée en mai après une intervention en urgence. Toutefois, elle se trouve toujours en soins intensifs, a indiqué ce mardi son entourage.

Une lueur d’espoir. Placée dans le coma en mai après une opération des intestins effectuée en urgence à l'hôpital de Faro, ville portugaise où l'artiste possède une résidence secondaire, la chanteuse Bonnie Tyler, 75 ans, est sortie du coma, a annoncé ce mardi son entourage.

«Bonnie n'est plus dans le coma, mais son état reste très grave et elle est toujours en soins intensifs dans un hôpital au Portugal», indique un communiqué. «Bien que son état s'améliore, le processus est lent. Ses médecins restent confiants quant à son rétablissement complet, mais cela prendra du temps», est-il ajouté.

L'interprète du tube «Total Eclipse of the Heart» devait entamer le 22 mai une tournée, mais ses spectacles prévus cet été sont désormais annulés ou, «dans la mesure du possible», reportés. «À l'heure actuelle, nous gardons toutefois l'espoir que nos spectacles d'automne pourront avoir lieu», souligne son entourage.

Médaillée de l'Ordre de l'Empire britannique en 2023 par Charles III pour services rendus à la musique, Bonnie Tyler a été révélée au grand public dans les années 1970 avec ses tubes «Lost in France» et «It's a Heartache», accédant à la célébrité en 1983 avec la sortie de son cinquième album «Faster Than the Speed of Night». Elle a été nommée à trois reprises aux Grammy Awards.