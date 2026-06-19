Canicule : les crises d'allergies explosent en raison de la prolifération des pollens

Alors que la France traverse une période de forte canicule avec des températures dépassant les 40 °C localement, de nombreux Français souffrent aussi de crises d'allergies dues à la prolifération des pollens.

Le soleil est de retour, et les mouchoirs aussi. Alors que les Français suffoquent sous la chaleur en pleine canicule, les allergies explosent à l'approche de l'été, alimentées par un changement climatique qui favorise la prolifération des pollens pendant des périodes qui s'allongent, et qui commencent de plus en plus tôt.

«On est obligé de gérer en permanence et on a une sensibilité qui est complètement exacerbée, donc c’est très difficile», témoigne une Parisienne. Comme un Français sur trois, elle est allergique aux pollens, et particulièrement sensible pendant ces périodes de canicule, car la chaleur disperse davantage les pollens dans l’air.

Des gestes simples

Face à ce cocktail infernal, les autorités sanitaires recommandent quelques gestes simples comme aérer tôt le matin ou tard le soir, éviter les activités extérieures lors des pics de pollens et ne pas faire sécher son linge dehors. «Ce que je fais c’est que quand je suis sur ma terrasse pour arroser mes plantes, je mets un masque», témoigne une autre Parisienne.

Autre conseil : n’oubliez pas d’éliminer les pollens accumulés sur soi après chaque sortie, en se rinçant les cheveux par exemple. Le meilleur remède reste la pluie, mais à quelques jours de l’été, elle ne devrait pas faire son retour de suite dans l'Hexagone.