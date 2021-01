Paca : 1.000 capteurs bientôt installés pour prévenir les crues et les inondations

Mille capteurs vont bientôt être installés pour anticiper crues et inondations en région Paca. Ce dispositif innovant va permettre d’affiner les prévisions météorologiques avec l’objectif de réduire de 30% les dégâts causés par les intempéries dans les secteurs les plus sinistrées du Sud-Est de la France.

En octobre dernier, la tempête Alex avait fait au moins 19 morts dans les vallées dévastées du haut-pays Niçois.

La start-up HD Rain a développé un système de capteurs robustes, à bas coût et reliés à une parabole TV qui mesure l’impact de l’atmosphère sur la transmission des signaux entre le satellite géostationnaire et la parabole de réception. Le réseau est ainsi capable d’anticiper les pluies jusqu’à deux heures en avance avec une précision de 500 m toutes les minutes, à comparer avec les méthodes de radar classiques qui ont une précision limitée entre 1 et 5 km, toutes les 10 à 15 mn. «La fiabilité de nos données a été confirmée via une étude réalisée en partenariat avec le département des Systèmes d’Observations de Météo-France», indique Ruben Hallali, le fondateur de la startup HD Rain.

AMÉLIORER LES NIVEAUX D’ALERTE

Après des phases de test à Toulouse mais également à l’étranger en Côte d’Ivoire et au Brésil, HD Rain, va démarrer son déploiement dans les Alpes-Maritimes en partenariat avec la ville d’Antibes et la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis. «En France, les niveaux d’alerte actuels au niveau départemental – vigilance verte, orange et rouge – ne suffisent pas tandis que dans les pays en développement, ils sont souvent inexistants. Or, de nombreuses professions ont une activité météo-sensible. Il existe donc une forte attente envers une solution innovante et abordable fournissant une grande précision de données», explique Ruben Hallali.

Les données ainsi collectées par les capteurs seront destinées aux acteurs économiques : assurances, agriculteurs, entreprises de BTP ou de logistique, ainsi qu’aux collectivités locales.

Cette start-up fondée 2018 par des ingénieurs en sciences atmosphériques, électronique et robotique ciblera également les événements sportifs tels le Tour de France et le Grand Prix de Monaco, tributaires de la météo.