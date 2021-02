Espace : Votez pour votre photo astronomique préférée

Difficile de choisir. Pas moins de 24 photos sont en lice pour remporter le prix du public de l'«Astronomy Photographer of the Year 2020».

Ce concours, organisé chaque année par l'Observatoire royal de Greenwich (Royaume-Uni), récompense les plus belles photos astronomiques de l'année.

A présent, c'est aux internautes d'élire leur photo préférée de 2020 parmi toutes celles déjà primées. Il est possible de voter en ligne ici. Mais attention, ne tardez pas trop pour faire votre choix. En effet, si le site ne précise pas jusque quand il est possible de voter, le vainqueur doit être annoncé durant le mois de février.

Voici un échantillon de ce qui vous attend :

«Maison sous une aurore arc-en-ciel», de Wang Zheng

«Circulation de comètes dans les constellations Persée et Cassiopée 1», de Gerald Rhemann

«Attaque sur le grand nuage de Magellan», de Juan-Carlos Munoz-Mateos

22.000 votes l'an dernier

L'année dernière, le prix du public avait recueilli près de 22.000 votes. Les internautes avaient élu la photo de Miguel Claro ci-dessous :

Depuis toujours, les photos de l'espace font rêver les petits terriens que nous sommes. Et avec les avancées technologiques de ces dernières années, ces rêves deviennent de plus en plus concrets. Dernièrement, la Nasa a dévoilé les plus belles photos de la Terre prises depuis la Station spatiale internationale.

A voir aussi