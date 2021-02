Mars : un Français décode le message caché de la Nasa inscrit sur le parachute de Perseverance

La Nasa ne laisse rien au hasard. Lorsque la plupart des gens ont observé la prouesse technique de faire atterrir le rover Perseverance sur Mars, le 18 février, d’autres y ont surtout vu un code à déchiffrer.

Il faut dire que l’agence américain avait prévenu : «parfois, on glisse des messages dans nos travaux pour que d’autres les trouvent, donc nous vous invitons tous à essayer de le trouver».

C’est ce qu’ont fait beaucoup d’internautes, certains avec succès. Cela a notamment le cas d’un étudiant français d’Epitech et de son père, qui ont révélé que le message «Dare many things» était écrit sur la voile du parachute qui a permis au rover de se poser en douceur sur la planète. L’expression, dont les traductions peuvent être nombreuses et tournent autour de l’idée d’«osez tout», est un slogan utilisé par la Nasa et le Jet propulsion laboratory (JPL), où a été fabriqué le rover Perseverance.

Des chercheurs de l’agence spatiale américaine ont d’ailleurs partagé le tweet du Français, avec son explication.

Le message a pu être décrypté à partir des motifs présents sur la voile du parachute. L’étudiant et son père se sont rendus compte que la Nasa avait introduit un code binaire (fait de 0 et de 1), via les couleurs rouges et blanches. En cherchant et en éliminant certaines parties, les codes représentaient des lettres de l’alphabet, sur trois niveaux. Ne restait plus qu’à lire le mot caché sur chaque niveau, ce qui a donné «dare/many/things».

Sur la partie la plus extérieure de la voile, se trouvait également les coordonnées GPS du JPL.

