Une bactérie vieille de 100 millions d'années ramenée à la vie

Des bactéries qui se trouvaient dans des sédiments marins, vieux de plus de 100 millions d'années, ont été «réanimées» par des chercheurs en laboratoire.

Il pourrait s'agir des plus vieux organismes vivants jamais découvert sur Terre. C'est en 2010 que les scientifiques de l'agence japonaise «Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology», ont été récolter les bactéries dans le gyre tropical du Pacifique Sud, situé au sud de l'Equateur entre l'Amérique du Sud et l'Australie.

Cette zone est connue pour être l'une des plus pauvres en vie. Elle est considérée comme un «désert marin aride», selon le Scientific American.

des sédiments à près de 6.000 mètres de profondeur sous le niveau de la mer

Lors de l'expédition de forage, les chercheurs ont extrait des sédiments à près de 6.000 mètres de profondeur sous le niveau de la mer, détaille Sciences et Avenir. C'est là, qu'ils ont trouvé les traces de bactéries. Après les avoir recueillies, les scientifiques ont mis leurs échantillons en incubation. Et ils ont été surpris.

Les résultats de leurs recherches, publiés en juillet dernier dans Nature Communications, révèlent que lorsque les cellules bactériennes contenues dans les sédiments, ont reçu de la «nourriture», la plupart d'entre elles se sont «ranimées». Dans les 68 jours suivant l'incubation, leur nombre a été multiplée par 10.000 puis les bactéries ont doublé environ tous les cinq jours.

«C'était incroyable : 99,1% des microbes avaient survécu et ont pu être réanimés», a commenté Yuki Morono, l'auteur principal de l'étude. «Les bactéries sous-marines consomment des millions de fois moins d'énergie que leurs homologues de surface», a-t-il poursuivi.«Maintenant, nous savons qu'il n'y a pas de limite d'âge pour les organismes dans les fonds marins».