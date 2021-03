Vidéo : cette limace de mer peut se décapiter toute seule et générer un nouveau corps

C'est tout simplement fascinant. Si les chercheurs connaissaient depuis longtemps Elysia atroviridis, la limace sacoglosse, des scientifiques japonais viennent tout juste de lui découvrir une caractéristique jusqu'alors inconnue. Cette limace de mer a ainsi le pouvoir de séparer entièrement sa tête de son corps, et d'en engendrer un nouveau.

Ce n'est pas de la magie, mais ça y ressemble. Et Sayaka Mitoh, l'une des scientifiques japonaises qui a assisté à ce phénomène, a bien cru tomber de sa chaise sur le moment.

«C’était comme un film d’horreur», résumé cette chercheuse qui exerce au sein de l’université des femmes de Nara, au Japon, à la revue scientifique de référence Science.

Et pour cause : pour prendre la mesure de cet exploit, il faut bien avoir à l'esprit que, sous cet aspect inoffensif, cette limace de mer, après s'être elle-même auto-décapité, développe un tout nouveau corps, c'est-à-dire qu'elle arrive à créer un cœur et tous les autres organes vitaux. Cela en seulement quelques semaines.

おめでとう Ms. Sayaka Mitoh! すごい発見! Meet the Sea Slugs That Chop Off Their Heads and Grow New Bodies https://t.co/QlpXdGKaRJ — 耕さない百姓&よろずリサイクラーのドラ婆 (@usjbranding) March 8, 2021

«Pour cette limace, l’opération consistant à se débarrasser de l’entièreté de son corps à l’exception de sa tête pour en faire pousser un nouveau prend moins d’un mois», a précisé Sayaka Mitoh dans divers médias.

En revanche, du côté du corps décapité cette fois, une nouvelle tête ne repousse pas. Néanmoins, ce corps sans tête peut encore vivre quelques mois, avec son cœur battant, jusqu’à ce que la chair commence à se décomposer.

Au moins deux espèces de sacoglosses concernées

A ce jour, Sayaka Mitoh et son superviseur, Yoichi Yusa, ont identifié ce phénomène chez deux espèces de sacoglosses, mais rien n'exclut que d'autres encore soient concernées. Ils ont décrit leur fantastique découverte dans la revue spécialisée Current Biology, le 8 mars dernier, avant que celle-ci ne trouve un écho international.

Mais cette stupéfiante découverte ouvre la voie à des dizaines de questions. D'abord, pourquoi cet animal décide tout à coup de se couper la tête ? «Nous pensons que ces espèces de sacoglosses s’autonomisent afin de se débarrasser de parasites internes qui inhibent leur reproduction», a détaillé au New Scientist Sakaya Mitoh. «Cela ne reste toutefois qu’une hypothèse à vérifier, il pourrait aussi y avoir d’autres raisons», tient-elle toutefois à ajouter aussitôt.

Enfin, un autre mystère, et pas des moindres, subsiste : comment la tête de la limace parvient-elle à vivre pendant presque un mois sans cœur ni autres organes vitaux ? Ici, les chercheurs pensent que des capacités de photosynthèse entrent en jeu mais des études complémentaires doivent être menées pour confirmer ou non cette hypothèse. Décidément, la limace sacoglosse est loin d'avoir livré tous ses mystères...