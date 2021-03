Un projet de banque du sperme sur la Lune pour sauver l'humanité en cas de catastrophe

L'idée semble folle, mais elle pourrait bien sauver un jour l'humanité et une grande partie des espèces vivantes. Des scientifiques de l'Université américaine de l'Arizona ont présenté récemment un projet baptisé «cratères et tunnels de lave lunaires pour une arche de Noé moderne», qui consisterait à installer une banque de sperme sur la Lune, à l'abri de toute catastrophe majeure qui frapperait la Terre.

Qualifié de «police d'assurance globale» par ses auteurs, ce plan prévoit de stocker des échantillons d'ADN et cellules reproductives de 6,7 millions d'espèces (5,1 millions d'espèces de champignons, 1,3 million d'animaux et 300.000 de plantes) dans les tunnels lavaires sous-terrains de la Lune. Ces derniers, découverts en 2013, sont situés à 80 à 100 mètres de profondeur et garantissent une température stable et une protection contre les micro-météorites et les radiations solaires et cosmiques. Cryogénisés, le échantillons pourraient survivre durant plusieurs siècles.

Des robots seraient déployés pour explorer ces tunnels et déterminer s'ils sont suffisamment sécurisés pour abriter les échantillons de vie en provenance de notre planète.

«La Terre est dans un état extrêmement fragile en raison de l'activité humaine et d'autres phénomènes», a expliqué le professeur Jekan Thanga, qui dirige le projet. Il cite ainsi parmi les menaces les guerres nucléaires, les astéroïdes pouvant frapper la planète, les pandémies globales, les super éruptions-volcaniques et enfin le changement climatique.

Le scientifique souligne également que la chute alarmante des populations d'abeilles pourrait être un facteur majeur - mais pas le seul - aboutissant à une chute catastrophique des ressources en nourriture.

«Nous avons besoin d'une arche lunaire», estime-t-il ainsi. Cette solution serait selon lui moins coûteuse que d'essayer de protéger toutes les espèces menacées ou de construire tout un écosystème artificiel pour leur permettre de survivre.

Le choix de la Lune s'impose ainsi, aux yeux des scientifiques, car elle ne se trouve qu'à quatre jours de voyage de la Terre. Et selon eux, le fait que l'absence d'eau rende impossible la colonisation de notre satellite en fait un lieu parfait pour le stockage.

Un tel projet existe déja sur la Terre depuis 2008, la réserve mondiale de semences du Svalbard, située sur une île Arctique en Norvège. Mais comme le souligne Jekan Thanga, celle-ci n'est pas totalement à l'abri, menacée par la montée des eaux que devrait entraîner à l'avenir le réchauffement climatique.