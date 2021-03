Un milliardaire japonais recrute huit personnes pour l’accompagner autour de la Lune

Yusaku Maezawa est le premier client privé à avoir réservé sa place à bord de Starship, la future fusée habitable développée par SpaceX, l'entreprise aérospatiale d'Elon Musk. Mais ce milliardaire japonais n'est pas du genre à faire cavalier seul : il a décidé d'offrir huit tickets pour un voyage autour de la Lune.

Ce mercredi 3 mars, il explique sur Twitter vouloir inviter six à huit artistes à se joindre à lui. «Chaque personne qui fait quelques chose de créatif peut être appelée artiste, précise le milliardaire de 45 ans. J'ai acheté tous les sièges, donc ce sera un voyage privé».

Watch this video to learn more about the selection process. It also contains a special message from @elonmusk #dearMoon





↓Check the full versionhttps://t.co/i3ucR6BB44 pic.twitter.com/B3d8g0JvvP — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 2, 2021

La somme dépensée par ce magnat de la mode en ligne dans le cadre de ce projet reste inconnue. Yusaku Maezawa avait, dans un premier temps, l'intention de trouver une petite amie pour l'accompagner dans l'espace.

Dans ce but, il avait lancé une campagne de «recrutement» auprès de «femmes célibataires âgées de 20 ans et plus» et avait reçu près de 30.000 candidatures... qu'il a finalement délaissées pour privilégier les artistes du monde entier.

Pour espérer être choisis, ces derniers doivent remplir deux critères : êtres prêts à «repousser les limites» de la créativité et être capables d'aider les autres voyageurs à en faire de même. Les inscriptions seront clôturées le 14 mars et une première sélection sera réalisée la semaine suivante. Selon le site du milliardaire, les entretiens finaux et examens médicaux nécessaires auront lieu fin mai.

Pour l'heure, cette expédition autour de la Lune est prévue pour 2023. Elon Musk, qui apparaît dans la vidéo postée par Yusaku Maezawa, maintient ce délai même si deux prototypes de Starship se sont écrasés à l'atterrissage ces derniers mois.

«Je suis très confiant sur le fait que nous allons atteindre le niveau orbital avec Starship avant 2023 et que la sécurité sera suffisante pour un vol humain en 2023. C'est très prometteur», assure le fondateur de SpaceX.

Si les prédictions d'Elon Musk se réalisent et que le projet Starship aboutit, Yusaku Maezawa et ses invités deviendront les premiers voyageurs lunaires depuis la dernière mission américaine Apollo, en 1972.