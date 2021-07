Virgin Galactic, Blue Origin... Tous les projets fous du tourisme spatial

C'est une guerre autant médiatique que technologique qui s'est engagée ces dernières années autour du tourisme spatial. Alors que Richard Branson, patron de Virgin Galactic, compte décoller le 11 juillet prochain, Jeff Bezos va lui emboîter le pas avec Blue Origin. Mais qui sont les acteurs de ce nouveau secteur ?

Virgin Galactic

Premier vol commercial : courant 2022

Prix du billet : 250.000 dollars (env. 210.000 euros)

Porté par le patron du groupe Virgin Richard Branson, le projet Virgin Galactic devrait faire largement parler de lui cet été et ce dès le 11 juillet (si les conditions météo sont réunies). Le milliardaire devrait en effet embarquer à bord du SpaceShip Two pour un vol inaugural. Un vaisseau capable d'embarquer six passagers qui pourront admirer la Terre à travers 12 hublots (cinq autres fenêtres étant réservées aux pilotes). Le principe de ce vol reposera sur un premier trajet effectué avec un avion porteur qui décollera d'une piste basée au Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis. Une fois en vol, il larguera en altitude le vaisseau accroché sous lui. SpaceShipTwo allumera alors ses moteurs jusqu'à atteindre les 80 km d'altitude pour offrir quelques minutes en apesanteur, avant de redescendre en planant.

Si vous comptez partir avec Virgin Galactic, il faudra se montrer patient. Plus de 600 places dont déjà réservées et 8.000 autres passagers sont sur liste d'attente. Des stars sont d'ailleurs attendues à bord, puisque Tom Hanks et Katy Perry ont annoncé qu'ils avaient réservé leurs sièges.

Blue Origin

Premier vol commercial : courant 2022

Prix du billet : env. 200.000 dollars (env. 168.000 euros)

Blue Origin, c'est l'autre projet fou mais très sérieux du milliardaire Jeff Bezos. L'ancien patron d'Amazon devrait embarquer à bord de sa capsule dès le 20 juillet prochain. A ses côtés, Wally Funk, 82 ans, une pilote américaine aguerrie, qui deviendra alors la personne la plus âgée à avoir volé dans l'espace.

Avec Blue Origin, le voyage sera différent puisque cette société mise sur un départ à la verticale en prenant place dans la fusée New Shepard. La capsule se séparera de l'étage inférieur à environ 75 km d'altitude et poursuivra ensuite sa trajectoire jusqu'à atteindre les 100 km d'altitude. Elle atteindra alors la fameuse ligne de Karman, considérée comme le début de l'espace selon la convention internationale. Les six passagers présents pourront profiter de l'apesanteur et admirer une partie de la courbure de la Terre. Le retour s'effectue ensuite via une phase de chute libre avant de se poser sur la terre du Texas freiné par trois grands parachutes et des rétrofusées. Blue Origin annonce un voyage de 11 minutes au total.

SpaceX

Premier vol commercial : fin 2021

Prix du billet : Non communiqué

Si l'homme d'affaires Elon Musk a déjà prouvé que sa société SpaceX et sa capsule CrewDragon sont fiables, le milliardaire se projette également vers le futur du tourisme spatial. Son idée ? Mettre à contribution son expertise dans les voyages vers l'ISS pour y envoyer monsieur ou madame toutlemonde. Dans les faits, une première version du projet se nomme Inspiration4 et embarquerait donc un équipage de civils.

La capsule Crew Dragon pourrait profiter d'un dôme transparent (voir photo) logé... dans les toilettes. Un petit coin qui permettra aux touristes de profiter d'une vue imprenable sur la Terre. Plus loin, la capsule entièrement automatisée devrait permettre de séjourner trois jours dans l'espace à environ 408 km de la terre ferme. Un premier vol est prévu à des fins scientifiques d'ici à la fin de l'année. Mais SpaceX prépare déjà la suite en cas de succès.

Axiom Space

Premier vol commercial : courant 2022

Prix du billet : 55 millions de dollars (env. 46 millions d'euros)

Imaginez un séjour dans un hôtel à 408 km d'altitude, avec la même vue imprenable de la Terre que Thomas Pesquet. C'est l'incroyable projet d'Axiom Space qui envisage rien de moins que d'arrimer une chambre d'hôtel à l'ISS. L'idée ici est d'ajouter une «chambre» de plus à la station.

Designé par Philippe Starck, l'intérieur pourra y accueillir huit résidents fortunés, puisqu'ils ont chacun dû débourser 55 millions de dollars pour y rester dix jours. Mais attention, la facture peut grimper rapidement puisque ces touristes seront assistés par les astronautes professionnels de l'ISS et les tarifs de ces concierges de haut niveau seront facturés 35.000 dollars par jour. A ce tarif, ils pourront tout de même profiter d'écrans géants et du WiFi pour partager leur séjour sur les réseaux sociaux.

Zephalto

Premier vol commercial : 2024

Prix du billet : Non communiqué

Pour aller moins haut mais s'offrir tout de même une vue incroyable sur la planète, la société française Zephalto mise quant à elle sur l'envoi d'un ballon dans la stratosphère. La tête au-dessus des nuages à 25 km d'altitude mais pas en apesanteur, les passagers (jusqu'à six) seront installés dans une nacelle à la manière d'une montgolfière high-tech dont le ballon pourrait atteindre les 130 mètres de haut.

Selon la formule choisie, ce voyage -beaucoup plus doux que ceux des concurrents- pourrait durer de quelques heures à quelques jours. Un premier vol d'essai du ballon nommé Odyssée 8000 a eu lieu en août 2020 afin de vérifier les procédures de décollage et d'atterrissage. L'entreprise, basée dans l'Hérault, n'a pas encore dévoilé les tarifs d'un séjour à bord de son engin, mais les prix, bien qu'élevés, devraient tout de même être plus abordables que ceux des vaisseaux ou capsules envoyés par la concurrence.