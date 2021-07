La Nasa a réussi à remettre le télescope Hubble en service

Le problème est enfin résolu. Le télescope Hubble, qui était à l'arrêt depuis plusieurs jours, est de nouveau en service, a annoncé la Nasa.

«Hubble est de retour ! Il a été récupéré avec succès en Mode Normal», s’est réjoui Tom Brown, chef du bureau de la mission Hubble.

«Je suis ravi de voir Hubble se remettre à explorer l’univers», a-t-il ajouté dans un e-mail adressé au personnel du Space Telescope Science Institute et révélé par la revue scientifique Science.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a de son côté remercié dans un communiqué les chercheurs qui ont aidé à identifier et à résoudre le problème.

«Je suis fier de l’équipe Hubble. Des membres actuels et anciens de cette équipe sont intervenus pour apporter leur soutien et leur expertise», a-t-il déclaré.

«Hubble est une icône qui nous donne une vue incroyable du cosmos au cours des trois dernières décennies». Et il «continuera de s’appuyer sur son héritage de 31 ans, élargissant nos horizons avec sa vision de l’univers», a poursuivi Bill Nelson.

All instruments on the Hubble Space Telescope are now in operational status, and science data is once again being collected to further our understanding of the universe. https://t.co/1pskum8dXY

