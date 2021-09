Une étude allemande met en lumière une nouvelle preuve d'intelligence canine

Considérés comme des êtres sensibles et non comme des objets par le Code Civil depuis seulement le 30 janvier 2020, les chiens sont de plus en plus reconnus comme des êtres doués d'intelligence. Une nouvelle étude allemande, parue ce mercredi 1er septembre, confirme ainsi qu’ils sont capables de comprendre si une action humaine est délibérée ou non.

Basée sur l’analyse d’enregistrements vidéo de 51 chiens, les résultats fournis par l’étude tendent à démontrer que la race canine est dotée d’une intelligence lui permettant de déceler l'intentionnalité d’une action. Une attitude qui permet aux chiens de se rapprocher d’espèces comme les chevaux, les chimpanzés et les perroquets gris d’Afrique.

«Nos résultats fournissent des preuves initiales importantes que les chiens peuvent avoir au moins un aspect de la théorie de l'esprit : la capacité de reconnaître l'intention dans l'action», indiquent les auteurs de l’étude, publiée dans la revue Scientific Reports, dont The Guardian se fait écho.

Une expérience concluante avec des friandises

Pour étayer cette découverte, les scientifiques ont réalisé un test simple dans trois conditions avec des friandises : la première où l’humain fait accidentellement tomber la sucrerie, la seconde où il l’offre au chien et une dernière où l’homme feint de la donner à l’animal avant de raviser au dernier moment.

Le résultat est criant : le chien met plus de temps à récupérer la friandise lors de la troisième situation, indiquant qu’il a compris le processus d’intentionnalité de l’être humain lui offrant la friandise. L’animal a été également plus susceptible d’arrêter de remuer la queue, signe de son contentement, voire de s’asseoir ou de se coucher, indiquant qu’il a compris le retrait définitif.

Si d’autres tests doivent être menés afin de confirmer cette découverte, cette thèse, qui paraît mineure, éclaire finalement grandement la cause scientifique puisqu’elle permet de faire le lien entre compréhension de l’animal et intentionnalité de l’humain.