Nasa : En route vers le Soleil, la sonde Parker bat à nouveau un record de vitesse et de distance

Objet le plus rapide fabriqué par l’Homme, la sonde Parker est devenue ce dimanche 21 novembre le vaisseau spatial s’étant le plus rapproché du Soleil.

Lancée en 2018, cette sonde de la Nasa avait pour objectif d’étudier la couronne solaire, c’est-à-dire la partie extérieure de l’atmosphère du Soleil. Propulsée grâce au survol de la planète Vénus le 16 octobre dernier, elle a pu se rapprocher à 8,5 millions de kilomètres de la surface solaire à une vitesse maximale de 163 kilomètres par seconde, soit 586.800 kilomètres par heure.

