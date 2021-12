Alzheimer : Le viagra bon pour lutter contre la maladie ?

D’après une étude américaine, la consommation de viagra pourrait avoir un effet protecteur contre la maladie d’Alzheimer, qui touche des centaines de millions de personnes dans le monde. Les chercheurs prévoient des essais cliniques pour confirmer l’efficacité du traitement.

Une étude, publiée dans la revue Nature Aging et relayée par le Guardian, suggère la prescription de citrate de sildénafil afin de combattre la maladie d’Alzheimer. Cette substance active du viagra, célèbre médicament développé par le laboratoire Pfizer pour faire face aux troubles de l’érection et l’hypertension artérielle pulmonaire, a réussi ses premiers essais.

En effet, les chercheurs ont utilisé des données médicales de plus de 7 millions de personnes aux Etats-Unis pour examiner le lien entre le sildénafil et les résultats de la maladie d’Alzheimer en comparant des patients consommateurs et non-consommateurs du viagra.

Après six années de suivi, les scientifiques ont découvert que les personnes qui prenaient régulièrement du viagra avaient un risque réduit de 69% de développer la maladie d’Alzheimer.

Le sildénafil, un candidat idéal

Afin d’explorer davantage l’effet potentiel du sildénafil sur la maladie, les chercheurs ont mis au point une expérience. Cette dernière a montré que la substance active du viagra participait à l’augmentation de la croissance des cellules cérébrales et ciblait à la fois le peptide amyloïde et la protéine «tau», dont l’accumulation dans le cerveau provoque l’apparition de la maladie d’Alzheimer.

«Le sildénafil, dont il a été démontré qu’il améliore considérablement la cognition et la mémoire dans les modèles précliniques, a été présenté comme le meilleur candidat médicament. Il peut avoir des effets neuroprotecteurs et réduire les niveaux de protéines toxiques», a déclaré le Dr Feixiong Cheng, spécialiste de génomique à la clinique de Cleveland aux Etats-Unis. «Nous avons émis l’hypothèse que les médicaments ciblant l’intersection du réseau moléculaire des endophénotypes amyloïde et tau devraient avoir un plus grand potentiel de succès», a-t-il ajouté.

Des essais cliniques pour confirmer

Bien que le résultat de cette étude soit intéressant sur le plan scientifique, les chercheurs devront attendre la confirmation de l’efficacité du sildénafil. Néanmoins, «cela pourrait aider à accélérer le processus de découverte de médicaments et à mettre en place des traitements de la démence qui changeront la vie plus rapidement», a affirmé le Dr Susan Kohlhaas, directrice de la recherche à l’Alzheimer’s Research au Royaume-Uni.

A présent, des essais cliniques sont nécessaires pour confirmer le potentiel de ce médicament afin de traiter la maladie d’Alzheimer. «Nous prévoyons maintenant un essai mécanistique et un essai clinique randomisé de phase II pour tester la casualité et confirmer les avantages cliniques du sildénafil pour les patients atteint de l’Alzheimer» a déclaré le Dr Cheng.