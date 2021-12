Enquête : les neurochirurgiens et les ingénieurs en aérospatiale ne sont pas plus intelligents que la population globale

Les neurochirurgiens et les ingénieurs en aérospatiale ne sont pas plus intelligents que les autres d'après une étude publiée par le British Medical Journal, basée notamment sur des résultats d’examens cognitifs.

Les chercheurs ont demandé à 329 ingénieurs et 72 neurochirurgiens de prendre part à ces examens afin de savoir si la croyance populaire, à savoir que ces deux professions logent les personnes les plus intelligentes sur terre, était vérifiable. Ces deux secteurs, qui peinent à recruter, profitent de cette étude puisque cette dernière élargit le profil des candidats.

En tout, ce sont six examens cognitifs en ligne – mis au point par l'Imperial College de Londres - qui ont été soumis : sur la mémoire, la concentration, la gestion des émotions. Les participants ont aussi été interrogés sur leur personnalité, leur sexe et leurs expériences d’entreprise.

Les résultats ont ensuite été comparés entre les deux groupes et 18.000 de la société civile britannique. D’après l’étude, les neurochirurgiens sont sortis premiers dans les domaines de la sémantique et de la résolution de problèmes. Les ingénieurs ont quant à eux dépassé les neurochirurgiens sur les questions de concentration et de manipulation mentale.

Vis-à-vis des comparaisons avec la société civile globale, les ingénieurs en aérospatiale n’ont pas montré de différences majeures et ce quel que soit le domaine. Les neurochirurgiens ont en revanche marqué des différences notables avec le public dans deux domaines précis : la résolution de problèmes, plus rapide et la mémoire, plus lente.