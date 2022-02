Lune : qu'est que la lumière cendrée qui sera visible ce 4 février au soir ?

C'est un phénomène qui a lieu quelques fois par an. Il sera possible d'observer la Lune arborant une «lumière cendrée» ce vendredi 4 février lors du crépuscule.

Appelé aussi «Clair de Terre», celui-ci met en lumière notre satellite naturel lorsque c'est notre planète qui l'éclaire et non pas directement le soleil. En général un léger croissant peut être remarqué, mais la partie sombre de la lune -qui serait moins visible en temps normal- est ici en partie éclairée par la Terre, révélant par là-même ses cratères à l'œil nu.

pourquoi parle-t-on de lumière cendrée ?

Si vendredi 4 février vous disposez d'un ciel dégagé ou peu nuageux, et que la Lune se dresse dans le ciel, le spectacle de la lumière cendrée pourra être observé par les amateurs. On peut y voir le premier croissant du mois lunaire se dessiner sur l'astre, mais aussi la partie faiblement éclairée du reste de la Lune.

Selon un schéma publié par la Nasa (voir ci-dessous), le phénomène de Lumière cendrée ou Clair de Terre, se produit quand la Lune, durant sa révolution autour de la planète bleue, se retrouve face à elle et est plus proche du soleil. Lorsque le crépuscule arrive et la lune pointe légèrement son premier croissant, la Terre reflète alors (par effet miroir) la lumière du Soleil, ce qui a pour effet d'éclairer le satellite.

Selon les astronomes, la lumière cendrée observable est alors légèrement teintée en bleu, en raison de la lumière renvoyée par notre planète majoritairement recouverte par les océans. L'expression «Lumière cendrée» décrit donc cet instant où l'astre semble refléter des cendres, lui donnant un aspect fantomatique dans le ciel.

Quand peut-on observer un clair de Terre ?

Pour les observateurs, sachez qu'il est assez rare de pouvoir admirer une lumière cendrée en hiver depuis l'hémisphère nord du globe terrestre. Ce phénomène s'observe plus aisément en été, lorsque l'axe de la Terre renvoie davantage de lumière sur la Lune lors de la naissance du premier croissant.