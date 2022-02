«Tempête solaire» qui va frapper la terre ce mercredi : ce que l'on sait

Entré dans un nouveau cycle depuis 2019, le Soleil a expulsé du plasma. Ce phénomène qui témoigne du réveil de l’étoile provoque des «tempêtes solaires» dont l’une doit partiellement toucher la Terre ce mercredi.

Une éjection de masse coronale (CME) a été repérée samedi dernier par le satellite SOHO (Solar and Heliospheric Observtory), a rapporté Science et Avenir. D’après le mensuel, l’intensité de cette «bourrasque de vent solaire» devrait être modérée.

Sunspot region 2936 just produced an M1.1 solar flare which looks to have triggered a slow, asymmetrical CME. The bulk looks to be headed northeast of Earth, but NASA's version of the ENLIL model still predicts an Earth directed component late on Feb 1st into the 2nd. Let's see! pic.twitter.com/ZJwLbjH3mp

— Night Lights (@NightLights_AM) January 30, 2022