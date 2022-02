New York-Pékin en 1 heure, voici le pari d'une société chinoise grâce à cette fusée

Voyager à 4.000 km/h pour rallier Pékin à New York en seulement une heure. C'est le pari incroyable que compte très sérieusement relever la société chinoise Space Transportation. Celle-ci a présenté un projet de fusée et une aile-volante capables de réaliser un vol suborbital pour rallier les deux villes en un temps record.

Car à l'heure actuelle, 10.982 km séparent les deux mégalopoles à vol d'oiseau et il faut compter plus de 18 heures dans un avion long courrier classique pour un tel voyage. Alors que les vols d'avions supersoniques commerciaux comme le Concorde n'existent plus, de nouvelles technologies sont pensées pour «raccourcir» drastiquement les temps de trajet.

En misant sur ce type d'engin, la compagnie chinoise pourrait offrir un voyage expéditif à ses riches passagers. Cette technologie «sera moins coûteuse que les engins lanceurs de satellites et plus rapide qu'un aéronef traditionnel», explique Space Transportation, de son nom chinois Beijing Lingkong Tianxing Technology Co., Ltd., peut-on lire sur le site spécialisé Space.com.

Un vol habité en 2025 ?

A l'image des sociétés américaines SpaceX et Blue Origin, Space Transportation mise sur un lanceur réutilisable afin de propulser son engin spatial qui entame alors une folle course avant d'atterrir sur une rampe spécialement conçue pour son arrivée. La compagnie a déjà effectué une nouvelle levée de fonds de plus de 40 millions d'euros pour accélérer ses recherches et ambitionne de commencer les premiers essais de lancement au sol d'ici à la fin 2023. Plusieurs pré-tests ont d'ailleurs déjà été menés pour son lanceur. Le calendrier du projet avance 2025 comme objectif de lancement d'un premier vol habité.

Space Transportation collabore avec plusieurs forces vives du programme spatial chinois, tandis que Pékin ambitionne d'envoyer des taïkonautes (nom donné aux spationautes chinois) sur la lune d'ici à la fin de la décennie.

Parallèlement d'autres projets de vols suborbitaux sont en train de naître aux Etats-Unis, où des compagnies privées comme Virgin Galactic espèrent lancer des vols long-courriers dans les prochaines années.