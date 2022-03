Espace : le télescope Hubble a détecté Earendel, l'étoile la plus lointaine jamais observée

Les scientifiques estiment que sa masse équivaut au moins à 50 fois celle du Soleil. Le télescope spatial Hubble a détecté la plus lointaine étoile jamais observée : baptisée Earendel, sa lumière a voyagé durant 12,9 milliards d'années pour arriver jusqu'à nous.

La découverte a été publiée mercredi dans la prestigieuse revue scientifique Nature. «Au départ, on n'y croyait presque pas», a raconté dans un communiqué l'auteur principal de ces travaux, Brian Welch, de l'université Johns Hopkins à Baltimore (Etats-Unis).

Breaking News #Hubble breaks new record detecting the most distant individual star ever seen. Nicknamed Earendel by the authors, this star existed within the first billion years after the Universe’s birth in the Big Bang





Full story: https://t.co/ACvX2VcDZN





Thread pic.twitter.com/JUAkAtLYu6

— HUBBLE (@HUBBLE_space) March 30, 2022