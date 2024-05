«La planètes des singes : le nouveau royaume» : on a vu le prochain volet de la saga, et voici ce qu'on en a pensé

Le film «La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume», à découvrir ce mercredi 8 mai, est le premier volet d'une trilogie passionnante, dont l’histoire se déroule plus de 300 ans après les événements de «Suprématie», sorti en 2017.

À la découverte d’un nouveau monde. En développement depuis le rachat de la Fox par Disney, la nouvelle trilogie «La Planète des Singes» se lance avec un premier volet dont la réalisation a été confiée à Wes Ball. Connu pour son travail sur la saga «Le Labyrinthe», le metteur en scène avait expliqué vouloir faire de ce film «le début de quelque chose», la première étape d’un récit plus vaste toujours centré sur le destin entre les singes et les humains.

Le synopsis officiel plante son décor plus de 300 ans après la mort de César (auquel le film rend hommage), à une époque où les humains sont retournés à l’état sauvage et restent muets, vivant en retrait des primates, qui sont devenus l’espèce dominante. Les spectateurs font la rencontre de Noa, un jeune singe vivant dans un clan spécialisé dans le dressage des aigles.

Sa destinée est bouleversée le jour où son chemin croise celui d’une jeune humaine surnommé Nova, apparemment plus intelligente que ceux de son espèce. Celle-ci est poursuivie par une redoutable armée de primates répondant aux ordres d’un souverain baptisé Proximus César, prêt à tout pour la capturer. Noa s’apprête à découvrir tout un pan de l’histoire du monde dont il ignorait absolument tout.

Une suite très prometteuse

Il n’est pas évident de reprendre la suite des films réalisés par Rupert Wyatt (Les Origines), puis Matt Reeves (L’Affrontement et Suprématie), dont la qualité générale avait réussi à séduire les millions de fans de la saga, et à faire naître un nouvel univers riche et passionnant. Avec «La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume», Wes Ball se montre à la hauteur de cette tâche en proposant un premier film prometteur dans lequel les relations entre les humains et les singes prennent une tournure inattendue.

Parfait dans le rôle de Noa, Owen Teague succède avec brio à Andy Serkis, inoubliable dans la peau de César. Il est parfaitement secondé par l’interprétation sans faille de Freya Allan (The Witcher) dont le personnage se révèle d’une importance capitale dans ce film, et pour la suite du récit. L’histoire continue d’explorer les thèmes propres à l’univers de la saga – la tyrannie, l’identité, et le destin – en y injectant des moments d’actions et de drame de manière très habile. Aussi, impossible de ne pas saluer le travail incroyable réalisé sur les effets spéciaux, à tel point qu’on en oublierait presque que tous ces animaux ne sont pas réels.

Sans rien révolutionner par rapport à la précédente trilogie, «La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume» s’inscrit dans une parfaite continuité, ce qui est parfaitement logique puisque son scénario est rédigé par Rick Jaffa et Amanda Silver, comme pour les trois films précédents. Ce premier volet permet d’installer les personnages principaux, et de construire les bases d’une intrigue principale qui, si elle est bien menée, pourrait faire de cette nouvelle série de films une nouvelle réussite. Et c’est ce que les fans pouvaient espérer de mieux.