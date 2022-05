Espace : un astéroïde «potentiellement dangereux» va frôler la Terre ce vendredi

Ce 27 mai, un astéroïde grand comme 4 fois la tour Eiffel devrait passer «à proximité» de la terre, soit à environ 4 millions de kilomètres. Une distance qui devrait nous écarter de tout danger, bien que la Nasa considère cet astéroïde comme «potentiellement dangereux».

La fin du monde n’est pas pour tout de suite, ou presque. Vendredi 27 mai, l’astéroïde 7335 d’un diamètre de 1,8 kilomètres à 4 millions de kilomètres de la terre, soit 10 fois la distance terre-lune. Malgré tout, la NASA l’a classé comme «potentiellement dangereux», car même si cela a de très faibles chances de se produire, l’astéroïde pourrait causer d’énormes dégâts à notre planète s’il venait à entrer en collision avec elle.

Prochain survol : 23 juin 2055

Découvert le 1er mai 1989 par l’astronome américaine Eleanor Helin à l’US Palomar Observatory en Californie, cet astéroïde a été observé pour la dernière fois le 26 mars 2022. Il est classé dans la famille des Apollo qui regroupe des « astéroïdes géocroiseurs » dont l’orbite tourne autour du soleil, tout en traversant régulièrement l’orbite terrestre. Le prochain survol est prévu pour le 23 juin 2055, date à laquelle il passera encore plus loin, à environ 70 fois la distance Terre-Lune. Les astronomes amateurs pourront l’observer, en pointant leur télescope en direction de la constellation de l’Hydre.

De nouveaux moyens de surveillance

Le Center for Near Earth Object Studies du JPL de la NASA est en charge de surveiller les objets qui approchent de la terre. Mais les capacités restent réduites pour les objets les plus petits, détectés le plus souvent seulement quelques heures avant leur survol de la Terre, ce qui pose des problèmes de sécurité.

Ainsi, un nouveau programme de la NASA entrera en activité en 2026, le télescope spatial Near-Earth Object Surveyor. Cet outil a été conçu pour faire progresser les efforts de défense planétaire de la NASA, notamment en découvrant et caractérisant la plupart des astéroïdes et comètes potentiellement dangereux se trouvant à moins de 30 millions de kilomètres de l’orbite terrestre.