Espace : la Nasa rate le premier test de lancement de sa méga fusée pour la Lune

La nouvelle fusée géante de la Nasa pour la Lune, SLS, a essuyé un premier test raté sur son aire de lancement au centre spatial Kennedy, situé en Floride (Etats-Unis). Ce contretemps devrait repousser le décollage de sa première mission à cet été.

Les équipes de l'agence spatiale américaine ont rencontré une série de problèmes qui ont conduit à la mise à l’abri de la fusée avant de retenter cette ultime répétition générale, a annoncé lundi la NASA.

